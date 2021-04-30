На Луганщине зафиксировали два обстрела

Два обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в Луганской области 29 апреля, передает ВестиЛуг.

Так, боевики открывали огонь в направлении Причепиловки из автоматических станковых гранатометов, реактивных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинский позиции неподалеку Золотого-4 боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В целом, по данным штаба ООС, за минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны НВФ. Один военнослужащий получил ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и состояние его здоровья – удовлетворительное.