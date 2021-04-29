Урегулирована процедура установления фактов рождения и смерти для жителей ВОТ

По обращению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил процедуру установления местными судами фактов рождения и смерти, произошедшие на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как известно, соответствующая процедура предусматривала ряд этапов, которые создают определенные трудности для жителей ВОТ, а именно то, что перед обращением в суд для установления фактов рождения и смерти, люди должны сначала обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния и получить отказ в проведении такой регистрации. После получения отказа люди должны были обращаться в суд и в суде отстаивать права.

Учитывая это, Кассационный гражданский суд в составе ВС провел анализ норм Гражданского процессуального кодекса Украины, регламентирующих процедуру установления фактов рождения и смерти и установил, что требование местных судов о необходимости получения гражданами письменного отказа в органах государственной регистрации актов гражданского состояния не основывается на положениях действующего законодательства.

Таким образом, граждане из ВОТ могут обращаться непосредственно сразу в соответствующий суд для установления фактов рождения и смерти, произошедшие на ВОТ, безотлагательно получать решения, и уже потом регистрировать сам факт в органах госрегистрации и получить свидетельство о рождении или о смерти государственного образца.

Свою позицию Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда довел до сведения апелляционных и местных судов.

Поэтому, в соответствии с частью 2 статьи 317 ГПКУ дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд.

Решение суда доступно по ссылке.