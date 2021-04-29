Что надо для поступления в Украине абитуриентам из ОРДЛО и Крыма: новый порядок приема

Министерство образования Украины утвердило новые правила организации поступления в высшие учебные и предвысшие профессиональные (профессионально-технического) образования через образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина” для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

“Порядок позволит полностью реализовать право детей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя на образование”, – пояснили в МОН.

Работу с абитуриентами с временно оккупированных территорий будут осуществлять образовательные центры “Крым-Украина” (для заявителей из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь) и образовательные центры “Донбасс-Украина” (для заявителей из временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей или территории населенных пунктов на линии соприкосновения), которые созданы на базе высших учебных или профессиональной перед высшими образования. Они будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Лица с временно оккупированных территорий имеют право поступать для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования.

Также абитуриенты могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.

Поступление для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

документы от заявителя принимаются до 12:00 20 июля, вступительные экзамены проводятся до 20 июля, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 20 июля, а зачисление проводится не позднее 15:00 23 июля;

документы от заявителя принимаются до 12:00 20 сентября, вступительные экзамены проводятся до 21 сентября, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 22 сентября, а зачисление проводится не позднее 15:00 24 сентября.

Как сообщал “источник”, внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится с 21 мая по 16 июля.