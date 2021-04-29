Жители Горского и Золотого-4 встретились с главой ЛОВГА и рассказали о насущных проблемах

Сергей Гайдай посетил Горское и Золотое-4, чтобы определить проблемы прифронтовых громад, требующих безотлагательного решения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Первым пунктом рабочей поездки главы области стала Горская больница,которое как структурное подразделение вошла в состав КНС «Попаснянская центральная районная больница». До войны это была Первомайская однопрофильными городская больница на 50 коек. Сейчас здесь работает поликлиническое отделение и стационар соматического отделения на 30 коек (15 коек неврологических, 15 коек терапевтических) и отделение сестринского ухода на 10 коек, в котором находятся больные по социальным показаниям.

«Наша больница оказывает услуги жителям Горского, Золотого 1-4, Тошковки, Чихирового, Нижнего, Светличного и Новотошковки – это более 15 000 людей, которым крайне неудобно ездить в Попасную», – рассказала главе облгосадминистрации Ольга Малькова, которое руководит больницей с 2014 года .

Материальная база учреждения хорошая: медицинское оборудование не новое, но рабочее, в 2019 году отремонтированы бывшая хирургия и травматология. Работают 97 медицинских работников, в том числе 10 врачей. Но некоторым стандартам НСЗУ больница не отвечает, поэтому нет возможности заключать сделки на пакеты медицинских услуг.

«От реформ мы никуда не денемся – надо отвечать требованиям времени, но учитывая, что дорогу мы уже отремонтировали, добраться не сложно, поэтому думаю, что перспективы у заведения есть. Но сначала нужно определиться с его форматом. Возможно здесь есть смысл создать хоспис », – ответил Сергей Гайдай и пообещал, что поручит Департаменту здравоохранения проработать все возможные варианты сохранения Горской больницы.

Кроме того, председатель облгосадминистрации пообщался с женами шахтеров – активистками ОО «Жінка за майбутнє». Женщин беспокоит не только несвоевременная выплата заработной платы на шахте, но и низкое качество питания детей в школе, а также общая ситуация безопасности в городе. Мол, после того, как службу ювенальной превенции перевели в Попасную участились случаи подросткового пьянства и наркомании.

Вопрос питания в школах Сергей Гайдай поручил решить голове Горской городской военно-гражданской администрации Алексею Бабченко, вопросы безопасности и усиления работы ювеналов в обществе – взял на себя, а проблемы шахтеров договорились обсудить во время визита нового Министра энергетики Германа Галущенко в область, который состоится в ближайшее время.