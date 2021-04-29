На Пасхальные праздники в Северодонецке добавили временный маршрут к городскому кладбищу

Согласно распоряжению руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации № 577 от 28 апреля 2021 «Об утверждении временного городского автобусного маршрута общего пользования Чистое озеро – городское кладбище», заключены договоры на перевозку пассажиров по данному маршруту на 2 мая и 9 мая 2021 года.

Об этом сообщается на сайте городской ВГА.

Стоимость проезда по распоряжению руководителя, составляет 8 гривен, время работы транспорта по маршруту с 06.00 до 17.00.

Вместе с тем власти обращают внимание пассажиров, что временные договоры на услуги по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте общего пользования “г. Северодонецк – городское кладбище », заключены с автотранспортными предприятиями: ООО« ЭЛИТ БУС ТРАНС »и ООО« Северодонецкое АТП-10974 ». На транспортных средствах этих предприятий, при обслуживании на временном маршруте будут размещены соответствующие трафареты. За стоимость оплаты проезда и возможные проблемы при пользовании услугами других перевозчиков на данном временном маршруте, городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области ответственности не несет.