Северодонецкая многопрофильная больница пополнилась собственным спецавтомобилем “скорой помощи”

КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница» пополнилась собственным специализированным санитарным автомобилем экстренной (скорой) медицинской помощи.

Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.

Данный автомобиль приобретен в рамках децентрализации за счет КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница.

Руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил: «Мы стали большой территориальной громадой – территория медицинского обслуживания значительно увеличилось. Для доступности и повышения оказания медицинских услуг такой автомобиль является крайне необходимым. Он позволит сделать медицинские услуги более доступными, ускорить транспортировку больных, а следовательно будет служить на пользу обществу ».

Медицинская директор КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница» Татьяна Рабулец добавила, что для больницы такая машина очень нужна: «Автомобиль будет предназначен для перевозки больных с одного отделения в другое. Например, если есть необходимость перевезти больного в реанимационное отделение из отделений, которые находятся в другом корпусе. Он оборудован стационарными и переносными носилками. Если при перевозке больных COVID понадобится экстренная помощь, машина оборудована кислородным баллоном и дефибриллятором ».