На КПВВ “Станица Луганская” полицейские выявили у мужчины каннабис

В течение суток сотрудники полиции, привлеченные к охране общественной безопасности и общественного порядка на территории Луганской области, задокументировали 8 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Бойцы батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» обнаружили у жителя г. Северодонецк психотропное вещество «PVP». На территории КПВВ «Станица Луганская» полицейские обнаружили у гражданина каннабис, а в с. Передельское при осмотре автомобиля обнаружили у водителя амфетамин.

Бойцы батальона полиции особого назначения в ходе патрулирования территории г. Северодонецк обнаружили у местных жителей каннабис и амфетамин.

Сотрудники Северодонецкого городского управления полиции обнаружили у двух местных жителей психотропное вещество «PVP».

Патрульные полицейские обнаружили у жителя г. Лисичанск психотропное вещество «PVP».

По всем фактам изъятия наркотических средств и психотропных веществ следователями возбуждены уголовные производства по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ.