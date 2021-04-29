В Северодонецке в связи с Пасхальными праздниками вводят дополнительный троллейбус

В связи с Пасхальными праздниками, для предотвращения большого скопления людей на остановках города, коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление» временно выведет на линию дополнительный троллейбус, что приведет к сокращению интервала движения троллейбусов.
Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.
Расписание движения троллейбусов на 02.05.2021р . и 0 9 .05.2021р .
Відправлення тролейбусів маршрутів № 1 та № 5, від кінцевої станції «Озерна»
|5,26з
|5,36з
|5,46з
|5,57з
|6,07з
|6,18к
|6,25к
|6,32к
|6,39з
|6,46з
|6,52з
|6,59з
|7,04к
|7,09з
|7,14к
|7,19з
|7,25к
|7,31з
|7,38з
|7,44к
|7,50з
|7,55з
|8,02з
|8,09з
|8,16з
|8,22з
|8,29з
|8,36з
|8,43з
|8,48к
|8,53з
|8,59з
|9,06з
|9,15з
|9,25з
|9,34з
|9,43к
|9,53з
|10,03з
|10,09з
|10,15з
|10,22з
|10,30з
|10,38к
|10,46з
|10,53з
|11,00з
|11,06з
|11,13з
|11,20з
|11,27з
|11,32к
|11,38з
|11,45з
|11,51з
|11,57з
|12,02з
|12,07з
|12,13з
|12,20з
|12,27з
|12,34к
|12,41з
|12,48з
|12,53з
|12,58з
|13,04з
|13,10з
|13,17з
|13,22к
|13,29з
|13,40к
|13,48з
|13,56з
|14,03з
|14,10з
|14,18з
|14,26з
|14,47к
|14,58з
|15,04з
|15,13з
|15,25з
|15,37к
|15,49з
|16,04з
|16,21з
|16,39к
|16,59з
|17,13з
|17,27з
|17,43к
|17,56з
|18,10з
|18,22з
|18,33з
|18,45з
|18,55к
|19,06к
|19,17к
|19,28к
|19,40к
|19,56к
|20,09з
|20,22з
|20,35з
|20,49з
|21,04з
|21,18з
Відправлення тролейбусів маршруту № 1, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)
|5,54
|6,14
|6,35
|7,07
|7,14
|7,20
|7,27
|7,36
|7,47
|7,59
|8,06
|8,18
|8,26
|8,32
|8,39
|8,46
|8,58
|9,06
|9,13
|9,23
|9,29
|9,36
|9,45
|9,55
|10,04
|10,23
|10,33
|10,39
|10,45
|10,52
|11,00
|11,16
|11,23
|11,30
|11,36
|11,43
|11,50
|11,57
|12,07
|12,15
|12,21
|12,27
|12,32
|12,43
|12,50
|12,57
|13,10
|13,18
|13,28
|13,33
|13,39
|13,46
|13,58
|14,17
|14,25
|14,32
|14,39
|14,55
|15,05
|15,33
|15,42
|15,54
|16,32
|16,50
|17,28
|17,42
|17,56
|18,25
|18,39
|18,51
|19,02
|19,14
|20,38
|20,51
|21,04
|21,18
|21,33
|21,47
Відправлення тролейбусів маршруту № 1, від кінцевої станції «Кільцева»
|6,48
|6,55
|7,35
|7,45
|8,16
|13,56
|15,18
|16,09
|18,14
|19,25
|19,38
|19,49
|20,04
|20,14
|20,28
Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «Кільцева»
|7,05
|7,55
|9,21
|10,14
|11,13
|12,05
|13,08
|14,16
|17,10
Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «СПЗ»
|5,59з
|6,44з
|6,56к
|7,42з
|8,35з
|9,26з
|10,01з
|10,58з
|11,54з
|12,45з
|13,14з
|13,48з
|14,00з
|14,56з
|15,29к
|16,51з
|17,48з
Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)
|6,04
|6,25
|8,52
|12,37
|13,23
|14,47
|16,18
Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «Кільце – депо»
|6,25
|7,21
|8,16
|9,11
|10,38
|11,34
|12,28
|13,24
|14,20
|15,18
|16,18
|17,41
|18,37
|19,32
|20,27
Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «ПК Хіміків»
|6,54
|7,47
|8,43
|9,38
|11,05
|12,01
|12,56
|13,51
|14,5
|15,46
|16,46
|18,09
|19,04
|19,59
|20,54
Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Кільце – депо»
|5,27А
|5,40А
|5,55А
|6,05П
|6,32П
|6,46А
|7,01П
|7,30А
|7,45П
|7,59А
|8,27А
|8,42П
|9,09П
|9,29А
|9,45ав
|10,25А
|10,42ав
|11,00А
|11,24ав
|11,37А
|12,04ав
|12,16А
|12,43ав
|12,54А
|13,20ав
|13,32А
|13,58ав
|14,10А
|14,25П
|14,35А
|14,46ав
|14,58А
|15,12А
|15,25ав
|15,38ав
|15,49А
|16,00ав
|16,12ав
|16,23А
|16,38А
|16,58А
|17,17А
|17,30А
|17,43П
|17,53А
|18,06А
|18,20П
|18,34А
|18,56А
|19,16П
|19,36А
|19,52А
|20,12А
|20,35ав
|20,48ав
|21,01ав
|21,14ав
Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Північна»
|6,46
|7,15
|7,40
|8,24
|9,24
|9,54
|15,06
|18,24
|19,07
|20,01
Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Аміак»
|5,56
|6,08
|6,23
|7,14
|8,10
|8,29
|8,58
|10,00
|10,58
|11,35
|12,07
|12,46
|13,24
|14,02
|14,39
|15,06
|15,28
|15,49
|16,23
|16,54
|17,09
|17,29
|17,48
|18,02
|18,24
|18,39
|19,04
|19,28
|20,05
|20,22
|20,45
Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від зупинки «Автодом» (після розвороту)
|10,05
|11,02
|11,43
|12,23
|13,02
|13,40
|14,17
|15,05
|15,45
|15,57
|16,19
|16,30
|20,53
|21,07
|21,19
|21,33