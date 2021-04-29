В Северодонецке в связи с Пасхальными праздниками вводят дополнительный троллейбус

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В связи с Пасхальными праздниками, для предотвращения большого скопления людей на остановках города, коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление» временно выведет на линию дополнительный троллейбус, что приведет к сокращению интервала движения троллейбусов.

Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.

Расписание движения троллейбусов на 02.05.2021р .  и 0 9 .05.2021р .

  

Відправлення тролейбусів маршрутів № 1 та № 5, від кінцевої станції «Озерна»

5,26з5,36з5,46з5,57з6,07з6,18к6,25к6,32к6,39з6,46з6,52з6,59з7,04к7,09з
7,14к7,19з7,25к7,31з7,38з7,44к7,50з7,55з8,02з8,09з8,16з8,22з8,29з8,36з
8,43з8,48к8,53з8,59з9,06з9,15з9,25з9,34з9,43к9,53з10,03з10,09з10,15з10,22з
10,30з10,38к10,46з10,53з11,00з11,06з11,13з11,20з11,27з11,32к11,38з11,45з11,51з11,57з
12,02з12,07з12,13з12,20з12,27з12,34к12,41з12,48з12,53з12,58з13,04з13,10з13,17з13,22к
13,29з13,40к13,48з13,56з14,03з14,10з14,18з14,26з14,47к14,58з15,04з15,13з15,25з15,37к
15,49з16,04з16,21з16,39к16,59з17,13з17,27з17,43к17,56з18,10з18,22з18,33з18,45з18,55к
19,06к19,17к19,28к19,40к19,56к20,09з20,22з20,35з20,49з21,04з21,18з   

Відправлення тролейбусів маршруту  № 1, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)

5,546,146,357,077,147,207,277,367,477,598,068,188,26
8,328,398,468,589,069,139,239,299,369,459,5510,0410,23
10,3310,3910,4510,5211,0011,1611,2311,3011,3611,4311,5011,5712,07
12,1512,2112,2712,3212,4312,5012,5713,1013,1813,2813,3313,3913,46
13,5814,1714,2514,3214,3914,5515,0515,3315,4215,5416,3216,5017,28
17,4217,5618,2518,3918,5119,0219,1420,3820,5121,0421,1821,3321,47

Відправлення тролейбусів маршруту № 1, від кінцевої станції «Кільцева»

6,486,557,357,458,1613,5615,1816,0918,1419,2519,3819,4920,04
20,1420,28           

Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «Кільцева»

7,057,559,2110,1411,1312,0513,0814,1617,10     

Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «СПЗ»

5,59з6,44з6,56к7,42з8,35з9,26з10,01з10,58з11,54з12,45з13,14з13,48з14,00з14,56з
15,29к16,51з17,48з           

Відправлення тролейбусів маршруту  № 5, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)

6,046,258,5212,3713,2314,4716,18       

Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «Кільце – депо»

6,257,218,169,1110,3811,3412,2813,2414,2015,1816,1817,4118,37
19,3220,27           

Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «ПК Хіміків»

6,547,478,439,3811,0512,0112,5613,5114,515,4616,4618,0919,04
19,5920,54           

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Кільце – депо»

5,27А5,40А5,55А6,05П6,32П6,46А7,01П7,30А7,45П7,59А8,27А8,42П
9,09П9,29А9,45ав10,25А10,42ав11,00А11,24ав11,37А12,04ав12,16А12,43ав12,54А
13,20ав13,32А13,58ав14,10А14,25П14,35А14,46ав14,58А15,12А15,25ав15,38ав15,49А
16,00ав16,12ав16,23А16,38А16,58А17,17А17,30А17,43П17,53А18,06А18,20П18,34А
18,56А19,16П19,36А19,52А20,12А20,35ав20,48ав21,01ав21,14ав   

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої  станції «Північна»

6,467,157,408,249,249,5415,0618,2419,0720,01   

Відправлення тролейбусів маршруту  № 6, від кінцевої станції «Аміак»

5,566,086,237,148,108,298,5810,0010,5811,3512,0712,4613,2414,02
14,3915,0615,2815,4916,2316,5417,0917,2917,4818,0218,2418,3919,0419,28
20,0520,2220,45           

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від зупинки «Автодом» (після розвороту)

10,0511,0211,4312,2313,0213,4014,1715,0515,4515,5716,1916,3020,5321,07
21,1921,33            