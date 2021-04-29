В Северодонецке в связи с Пасхальными праздниками вводят дополнительный троллейбус

В связи с Пасхальными праздниками, для предотвращения большого скопления людей на остановках города, коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление» временно выведет на линию дополнительный троллейбус, что приведет к сокращению интервала движения троллейбусов.

Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.

Расписание движения троллейбусов на 02.05.2021р . и 0 9 .05.2021р .

Відправлення тролейбусів маршрутів № 1 та № 5, від кінцевої станції «Озерна»

5,26з 5,36з 5,46з 5,57з 6,07з 6,18к 6,25к 6,32к 6,39з 6,46з 6,52з 6,59з 7,04к 7,09з 7,14к 7,19з 7,25к 7,31з 7,38з 7,44к 7,50з 7,55з 8,02з 8,09з 8,16з 8,22з 8,29з 8,36з 8,43з 8,48к 8,53з 8,59з 9,06з 9,15з 9,25з 9,34з 9,43к 9,53з 10,03з 10,09з 10,15з 10,22з 10,30з 10,38к 10,46з 10,53з 11,00з 11,06з 11,13з 11,20з 11,27з 11,32к 11,38з 11,45з 11,51з 11,57з 12,02з 12,07з 12,13з 12,20з 12,27з 12,34к 12,41з 12,48з 12,53з 12,58з 13,04з 13,10з 13,17з 13,22к 13,29з 13,40к 13,48з 13,56з 14,03з 14,10з 14,18з 14,26з 14,47к 14,58з 15,04з 15,13з 15,25з 15,37к 15,49з 16,04з 16,21з 16,39к 16,59з 17,13з 17,27з 17,43к 17,56з 18,10з 18,22з 18,33з 18,45з 18,55к 19,06к 19,17к 19,28к 19,40к 19,56к 20,09з 20,22з 20,35з 20,49з 21,04з 21,18з

Відправлення тролейбусів маршруту № 1, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)

5,54 6,14 6,35 7,07 7,14 7,20 7,27 7,36 7,47 7,59 8,06 8,18 8,26 8,32 8,39 8,46 8,58 9,06 9,13 9,23 9,29 9,36 9,45 9,55 10,04 10,23 10,33 10,39 10,45 10,52 11,00 11,16 11,23 11,30 11,36 11,43 11,50 11,57 12,07 12,15 12,21 12,27 12,32 12,43 12,50 12,57 13,10 13,18 13,28 13,33 13,39 13,46 13,58 14,17 14,25 14,32 14,39 14,55 15,05 15,33 15,42 15,54 16,32 16,50 17,28 17,42 17,56 18,25 18,39 18,51 19,02 19,14 20,38 20,51 21,04 21,18 21,33 21,47

Відправлення тролейбусів маршруту № 1, від кінцевої станції «Кільцева»

6,48 6,55 7,35 7,45 8,16 13,56 15,18 16,09 18,14 19,25 19,38 19,49 20,04 20,14 20,28

Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «Кільцева»

7,05 7,55 9,21 10,14 11,13 12,05 13,08 14,16 17,10

Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від кінцевої станції «СПЗ»

5,59з 6,44з 6,56к 7,42з 8,35з 9,26з 10,01з 10,58з 11,54з 12,45з 13,14з 13,48з 14,00з 14,56з 15,29к 16,51з 17,48з

Відправлення тролейбусів маршруту № 5, від зупинки «Б. Ліщіни» (після розвороту)

6,04 6,25 8,52 12,37 13,23 14,47 16,18

Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «Кільце – депо»

6,25 7,21 8,16 9,11 10,38 11,34 12,28 13,24 14,20 15,18 16,18 17,41 18,37 19,32 20,27

Відправлення тролейбусів маршруту № 8, від кінцевої станції «ПК Хіміків»

6,54 7,47 8,43 9,38 11,05 12,01 12,56 13,51 14,5 15,46 16,46 18,09 19,04 19,59 20,54

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Кільце – депо»

5,27А 5,40А 5,55А 6,05П 6,32П 6,46А 7,01П 7,30А 7,45П 7,59А 8,27А 8,42П 9,09П 9,29А 9,45ав 10,25А 10,42ав 11,00А 11,24ав 11,37А 12,04ав 12,16А 12,43ав 12,54А 13,20ав 13,32А 13,58ав 14,10А 14,25П 14,35А 14,46ав 14,58А 15,12А 15,25ав 15,38ав 15,49А 16,00ав 16,12ав 16,23А 16,38А 16,58А 17,17А 17,30А 17,43П 17,53А 18,06А 18,20П 18,34А 18,56А 19,16П 19,36А 19,52А 20,12А 20,35ав 20,48ав 21,01ав 21,14ав

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Північна»

6,46 7,15 7,40 8,24 9,24 9,54 15,06 18,24 19,07 20,01

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від кінцевої станції «Аміак»

5,56 6,08 6,23 7,14 8,10 8,29 8,58 10,00 10,58 11,35 12,07 12,46 13,24 14,02 14,39 15,06 15,28 15,49 16,23 16,54 17,09 17,29 17,48 18,02 18,24 18,39 19,04 19,28 20,05 20,22 20,45

Відправлення тролейбусів маршруту № 6, від зупинки «Автодом» (після розвороту)