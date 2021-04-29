ГБР раскрыло детали обысков в “Кузне на Рыбальском” и “Богдан Моторс”: фото и видео

Государственное бюро расследований сообщило детали обысков, которые пришли на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Так, следственные действия проведены на ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском” в Киеве и подразделениях ОАО “АК “Богдан Моторс”, где по данным досудебного расследования в течение 2015-19 годов были заключены контракты с Министерством обороны Украины на поставку в Вооруженные Силы Украины военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно:

поставку более 300 медицинских автомобилей БОГДАН 2251;

более 800 автомобилей повышенной проходимости БОГДАН (МАЗ) 63172;

проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате “Гетман Сагайдачный”, закупки малых бронированных артиллерийских катеров “Гюрза-М”, “Кентавр” и другие.

“В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства обороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов”, – говорится в сообщении.

В ГБР также добавили, что указанные следственные действия на указанных предприятиях связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации, а цель обысков достигнута.

Как сообщал “источник”, ранее НАБУ договорилось о сотрудничестве с новым руководством “Укроборонпрома”, где установлен ущерб на сумму свыше 88,5 млн грн. В хищении около 50 млн из этой суммы подозревают экс-руководителя “Спецтехноэкспорта” Павла Барбула.