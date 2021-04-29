«Гарри Поттер»: как появилась легендарная книга

Трудно поверить, но с момента первого знакомства читателей со скромным мальчишкой из чулана, обладающим магическими способностями, прошло двадцать четыре года! Гарри Поттера полюбили все – от мала до велика, несмотря на то, что серия романов с приключениями юного волшебника и его друзей, является, по сути, детской сказкой. И если маленькие читатели погружались в мир чудес, где все проблемы можно решить взмахом палочки, то взрослые видели в фэнтезийной гепталогии куда более философские смыслы, будь то борьба с предрассудками, злоупотребление властью, свобода выбора. А еще, что во взрослой жизни чудеса мы творим сами, но не заклинаниями, а своими словами и делами. Сама же «мама» Гарри Поттера, английская писательница Джоан Роулинг, к признанию прошла нелегкий путь от бедной матери-одиночки до одного из самых высокооплачиваемых авторов современности. Рассказываем, как она создавала «Гарри Поттера» и как ей удалось повысить интерес к детской литературе.

Джоан Роулинг: сквозь тернии к звездам

В «поттериане» волшебная платформа 9¾, с которой отправляется поезд в Хогвартс, находится на лондонском вокзале Кингс-Кросс не случайно. Именно здесь познакомились родители будущей писательницы. Питер Роулинг работал инженером в «Rolls-Royce», а Энн Роулинг – в средней школе Вайдинг. У них было двое детей – старшая Джоан (в домашней обстановке ее называли Джо) и младшая Диана. Детство девочек прошло в сельских окрестностях Бристольского залива – Роулинги жили то на юге Глостершира, то на востоке Уэльса.

Писательские задатки Джоан проявила рано. Литератор вспоминает, что сочиняла фантастические рассказы, которые потом читала младшей сестрёнке. Например, о кролике по имени Кролик, который заболел корью, и друзья пришли его проведать. В школе девочка была тихой отличницей-всезнайкой, которая «жила» книгами. Джоан признается, что персонаж Гермионы во многом списан с нее в одиннадцатилетнем возрасте. Впрочем, школьные успехи, а особенно хорошие знания языков, не могли ей при поступлении в Оскфорд – вступительные экзамены были провалены. Так что ей пришлось поступить в Эксетерский университет. Неудача с Оксфордом стала большим разочарованием для Джоан. Кроме этого, ее угнетала домашняя обстановка. Мама страдала от рассеянного склероза, а отношения с отцом оставляли желать лучшего.

Джоан Роулинг

Из университета Джоан вышла со степенью бакалавра по французскому и классической филологии. Она переехала в Лондон и устроилась секретарем в правозащитную организацию Amnesty International. Однако карьерного роста ей ждать не пришлось. Джоан испытывала разочарование от того, как складывается жизнь. Мама была прикована к инвалидному креслу, с отцом фактически не общалась. Именно в этот трудный период к ней пришла концепция будущей книги.

В 1990 году она ехала в поезде из Манчестера в Лондон, когда стало известно о его задержке на четыре часа. «Я просто сидела и думала четыре часа (задержки поезда), в то время как все детали пузырились в моём мозгу, и этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня всё более и более реальным», – вспоминает писательница. Вернувшись домой, она тут же стала делать наброски. В декабре того же года после длительной борьбы с болезнью Энн Роулинг скончалась. Джо никогда не рассказывала родительнице о Гарри Поттере, и ее уход из жизни сильно повлиял на написание книги. Она рассказывала, что смогла глубже передать боль маленького волшебника от утраты родителей, ведь это чувство было знакомо и ей.

Часть романа «Гарри Поттер и философский камень» литератор написала в португальском городе Порту. Сюда она приехала, откликнувшись на предложение о работе в частном языковом центре. Днем Джоан работала над романом, по вечерам преподавала английский. Здесь она вышла замуж за тележурналиста Хорхе Арантеса, от которого родила дочь Джессику. Но семейная жизнь не задалась: супруг оказался домашним тираном и алкоголиком. Спустя год после свадьбы Джоан с дочерью на руках уехала в Эдинбург, чтобы быть ближе к сестре, и подала на развод.

Проблемы в личной жизни и отсутствие заработка загнали Джо в глухой угол. Она считала себя «самой большой неудачницей, которую знала». Жить приходилось на пособие, а главы из книги писать в многочисленных кафе. В этот период женщина заболела клинической депрессией, ее даже посещали суицидальные мысли. Судьба дочери и стремление закончить и обнародовать историю о Гарри Поттере заставили ее обратиться за профессиональной помощью.

Забегая наперед отметим, что в дальнейшем, вместе с успехом в литературе, к Джоан Роулинг пришло и личное счастье. В 2001 году она вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея. У пары родилось двое общих детей – сын Дэвид и дочь Маккензи.

«Гарри Поттер» и все-все-все

Рукопись романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг завершила в 1995 году. Фирма литературных агентов Christopher Little Literary Agents согласилась представлять интересы писательницы, основываясь на положительном отзыве читателя Брайони Ивенса, который ознакомился с первыми тремя главами. Но дальше дело застопорилось. Роман не удавалось пристроить, сразу 12 (!) издательств прислали отказ. Только через год появился «зеленый свет» от издательства Bloomsbury. На решение о публикации, видимо, повлияла дочь председателя компании Алиса Ньютон, прочитавшая первую главу и потребовавшая продолжения истории. Впрочем, редактор Bloomsbury Барри Каннингем советовал Джоан найти дневную работу. Дескать, на детских книгах много не заработаешь (наверное, Роулинг сейчас бы рассмеялась).

«Философский камень» впервые опубликован в 1997 году начальным тиражом в 1000 копий. Книга была подписана псевдонимом «Дж. К. Роулинг», так как издатель изначально сомневался, будут ли мальчики читать работу, написанную женщиной. Тогда писательница выбрала имя Джоан Кэтлин Роулинг, поскольку второго имени у нее не было, а Кэтлин – так звали ее бабушку. Через пять месяцев «Философский камень» выиграл свои первые награды – Nestlé Smarties Book Prize, затем British Book Award и Children’s Book Award. Американское издательство Scholastic Inc выкупило права на публикацию книги в США за 150 тысяч долларов. Мир постепенно охватывала «поттеромания».

Вторая книга под названием «Гарри Поттер и тайная комната» была опубликована в 1998 году, третья «Гарри Поттер и узник Азкабана» – в 1999, четвертая «Гарри Поттер и Кубок огня» – в 2000, пятая «Гарри Поттер и Орден Феникса» – в 2003, шестая «Гарри Поттер и Принц-полукровка» – в 2005. Подвела черту в истории волшебника Гарри Поттера и его друзей седьмая книга, вышедшая в 2007 году – «Гарри Поттер и Дары смерти». Все издания, начиная с первого, собрали множество престижных литературных наград, среди которых Уитбредовская премия за книгу года для детей и «Хьюго» за лучший роман («Гарри Поттер и Кубок огня»).

К серии книг о Мальчике-Который-Выжил есть также ряд дополнений. К примеру, в 2001 году Джоан Роулинг написала две работы: «Фантастические звери и места их обитания» и «Квиддич с древности до наших дней», являющихся якобы факсимиле из библиотек Хогвартса. Выручка от продаж этих книг поступила в благотворительный фонд по борьбе с бедностью «Разрядка смехом». «Сказки барда Бидля» – это книга сказок для маленьких, неоднократно упоминаемых в «Дарах смерти». Семь рукописных и иллюстрированных экземпляров писательница выставила на аукцион для помощи фонду Children’s High Level Group. А после выхода бумажного варианта, деньги от реализации книги также ушли на благотворительность.

Когда, казалось бы, все точки на «І» расставлены, литератор ошарашила поттероманов неожиданной новостью. В 2016 году на сцене лондонского театра Palace состоялась премьера пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Ее создателями выступили писатель и сценарист Джек Торн, режиссёр Джон Тиффани и «мама» поттерианы Джоан Роулинг. Параллельно со спектаклем в книжных магазинах появилась книга со сценарием, которую считают восьмой частью цикла. Роулинг утверждает, что «Проклятое дитя» – это спектакль, и он никогда не будет экранизирован.

Коммерческий успех «поттерианы»

Если говорить о материальной стороне вопроса, то Джоан Роулинг удалось совершить то, в чем сомневались издатели. Она действительно заработала на написании детских книг. Даже больше – все, кто так или иначе был связан с «поттерианой», автоматически получали прибыль. Ведь популярность книг привела к появлению самых разнообразных тематических товаров. Гарри Поттер – это глобальный бренд, оцениваемый в немыслимые 15 миллиардов долларов. Последние четыре книги семитомника последовательно ставили рекорды как самые продаваемые в истории. К примеру, только за первые сутки реализации романа «Гарри Поттер и Дары смерти» было продано 11 (!) миллионов копий. А издания всего цикла разошлись по миру общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

Не менее успешной стала и знаменитая кинофраншиза. В 1998 году Роулинг продала права на экранизацию первых четырех книг киностудии Warner Bros. за один миллион фунтов стерлингов. Впоследствии именно эта компания сняла все десять фильмов из серии, включая основную – от «Гарри Поттер и философский камень» (2001) до «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 (2011). Сюда же вошли спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» (2016) и его сиквел «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018). Роль Гарри Поттера исполнил Дэниел Рэдклифф, Рона Уизли – Руперт Гринт, а Гермионы Грейнджер – Эмма Уотсон. Примечательно, что Джоан Роулинг осуществляла творческий контроль над фильмами и была одним из продюсеров двух последних частей. Итог – франшиза занимает третье место в списке самых кассовых серий в истории кино с 9,2 млрд $ мировой прибыли.

Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон/ Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

В 2004 году журнал Forbes внес Джоан Роулинг в список долларовых миллиардеров. Она стала первым его участником, заработавшим свое состояние написанием книг. Хотя сама писательница отрицала подсчеты СМИ, утверждая, что не является миллиардером. В 2007 журнал Time дал ей второе место в номинации «Человек года», выделив то социальное, моральное и политическое вдохновение, которое она дала поклонникам. В 2010 году редакторы ведущих изданий назвали Джоан «самой влиятельной женщиной в Британии». В 2019 тот же Forbes отдал ей первое место в списке самых высокооплачиваемых писателей года.

Джоан Роулинг не только культовая писательница, но и известный филантроп. Она жертвует значительные суммы на гуманитарные цели, ведь ей самой не раз приходилось испытывать удары судьбы. Она создала благотворительный фонд Volant Charitable Trust, который занимается борьбой с бедностью и социальным неравенством, международную неправительственную организацию Lumos, цель которой – добиться, чтобы ни один ребенок не оставался в детских домах, возглавляет благотворительный фонд Gingerbread. Роулинг также финансово поддерживала исследования и лечение рассеянного склероза, от которого страдала ее мама.

15 интересных фактов о Гарри Поттере, которые вы могли и не знать

Напоследок для самых преданных фанатов – занимательные факты о Гарри Поттере, его друзьях и всего, что связано с миром магии:

1. Джоан Роулинг и ее «литературный» ребенок Гарри Поттер родились в один день – 31 июля. Только Гарри 31 июля 1980 года, а Джоан – в тот же день, но на пятнадцать лет раньше.

2. Выбор имен многих героев книг не случайный. К примеру, имя директора Хогвартса – Альбус – означает на латыни «белый», а фамилия Дамблдор – со староанглийского переводится как «шмель». Имя главного антагониста Лорда Волдеморта происходит от французских слов «бегство от смерти».

3. В романах важную роль играют цвета. Так, оттенки красного цвета символизируют доброту и великодушие, а зеленого ассоциируются с негативными событиями.

4. Дементоры, чей «поцелуй» хуже смерти, пожалуй, самые страшные существа из вселенной Гарри Поттера. Как-то в интервью Роулинг призналась, что вряд ли бы их придумала, если бы в свое время не пережила депрессию. Ей были знакомы чувства отчаяния, тоски и безысходности. Именно такие эмоции испытывают герои книг в момент встречи с дементорами.

5. Джоан Роулинг хорошо знает латынь. Этот язык вдохновил писательницу на создание магических заклинаний, используемых персонажами. Девиз Хогвартса тоже написан на латыни и звучит так: «Draco dormiens nunquam titillandus», что значит «Никогда не щекочи спящего дракона».

6. Водителя и кондуктора автобуса «Ночной рыцарь» зовут Эрни и Стенли – в честь дедушек писательницы.

7. Литератор на несколько книг вперед знала, какой из ключевых персонажей и когда уйдет из жизни, и четко следовала плану. Единственный, кому удалось «избежать» этой участи – Артур Уизли. По задумке, этот герой должен быть погибнуть в книге «Гарри Поттер и Орден Феникса», но в последний момент Роулинг передумала и заменила его на Сириуса Блэка.

8. День рождения Фреда и Джорджа Уизли – 1 апреля. Очень символично, ведь в волшебном мире вряд ли найдутся те, кто любит шутить больше, чем рыжеволосые близнецы.

9. Полное имя привидения Плаксы Миртл – Миртл Элизабет Уоррен. Кстати, актриса, воплотившая ее на экране, была самой старшей среди всех, кто играл студентов Хогвартса. Ей тогда было 37 лет.

10. В момент выпуска книги «Гарри Поттер и узник Азкабана» издатель, чтобы избежать прогулов, просил владельцев книжных магазинов не работать, пока не закроются школы.

11. Узнаваемый аксессуар Гарри Поттера – круглые очки. Неудивительно, что за время съемок Дэниел Рэдклифф «сносил» 160 пар.

12. После победы на Волан-де-Мортом портреты Гермионы, Рона и Гарри оказались на вкладышах волшебных конфет «Шоколадная лягушка».

13. Джоан Роулинг больше всего боялась услышать вопрос “Из чего сделана палочка Дамблдора?”. Казалось бы, что тут страшного? Палочка сделана из бузины, а в фольклоре это дерево отождествляют со смертью. В таком случае внимательные поклонники точно провели бы параллели с палочкой из «Даров смерти». К радости писательницы, этот вопрос никто так и не задал.

14. Серия о Гарри Поттере стимулировала детей к чтению книг и поспособствовала росту продаж произведений и других авторов, например, “Хроники Нарнии” К. Льюиса.

15. Джоан Роулинг часто делится новыми деталями из книжной серии, которые ранее нигде не фигурировали.

В завершение хотим сказать, что гепталогия о Гарри Поттере – это не просто хорошая сказка для детей. Это немеркнущая история о добре и зле, любви и ненависти, храбрости и трусости, преданности и неверности, альтруизме и эгоизме. И, как говорилось еще в начале, о важности принимать решения и нести моральную ответственность за них. Ведь только мы, своими словами и поступками, определяем, какой будет наша жизнь. Здесь на ум приходят важные слова, вложенные писательницей в уста Сириуса Блэка:

«Мир не разделен на хороших и плохих, в каждом есть и тёмная, и светлая сторона, главное в том, какую ты выбрал — это определяет всё».

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/garri-potter-kak-poyavilas-legendarnaya-kniga