Аграрии Луганщины посеяли более 51 000 га яровых зерновых и зернобобовых



В Луганской области продолжается посевная кампания яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом информирует Луганская областная военно-гражданская администрация.

На сегодня сельхозпроизводители Луганщины посеяли 51,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Это составляет 46,6% от прогноза.

Так, ярового ячменя посеяно 37,8 тыс. га (107,9%), яровой пшеницы – 1,7 тыс. га (100%), овса – 2,8 тыс. га (76,6%), гороха – 1 8 тыс. га (53,5%), кукурузы на зерно 7,3 тыс. га (11,9%).

Кроме того, подсолнечника посеяно 44,9 тыс. га (11,3%).

Следует отметить, что аграрии полностью обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений и топливом.