На Луганщине запланирован рок-фестиваль “Зі сходу до заходу”

Мероприятие запланировано на 22 мая в городе Старобельске. Организаторы обещают много музыки и зрелищ.

Об этом передает svoi.city.

Кроме музыкальной сцены, будет и литературная. Организаторы обещают тематические выставки и пешеходные экскурсии по городу. Главным местом проведения станет Центральная площадь Старобельска.

22 мая в 16.00 в Городском парке культуры откроют литературную площадку “Дикое поле”. Со сцены прочитают свои произведения Олег Сенцов, Артем Полежака и Екатерина Калитко.

Уже в 17:00 на Центральной площади Старобельска начнется мотозаезд “Драйв”. Десятки байкеров под грохот моторов устроят показ своей техники и проедут мотоколонной по городу. Вокруг площади будет проходить экспозиция мото- и кастом-техники “Байкер Street”.

Фотолокация и пешеходные экскурсии будут доступны горожанам 22 мая в течение всего дня.

Роковая часть фестиваля запланирована на главной сцене с 17.30. Хедлайнерами музыкальной части будут “ТНМК” и “Жадан и Собаки”. Вести музыкальный концерт будет Александр Сердюк.

Лайнап музыкальной программы составят местные рок-группы. Присоединятся к фестивалю – “Stone road”,”Ізобара-тор”, “Реставратор”, “Конец июля”, “Parallel”, “Two Bus”, “Vерхня межа”, “Принцип меньшего зла” и другие музыканты Луганщины.

Среди прелестей фестиваля – киносцена, на которой покажут фильм, основной локацией съемок которого стал Старобельск, а в качестве общего плана сыграли местные жители. Фильм Ярослава Лодыгина “Дикое поле” по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошиловград» в Старобельске покажут впервые.

Основные локации:

Городской парк культуры и отдыха Старобельска (ул. Мира, 12)

ул. Центральная, 36.



Организаторы отмечают, что в связи с пандемией COVID-19 фестиваль организован в строгом соответствии карантину. Чтобы избежать скопления людей, организаторы будут контролировать процесс. Вход на мероприятие возможен только в защитной маске.