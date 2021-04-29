Поезд “Лисичанск-Ужгород” оказался первым в Топ-5 самых популярных на майские праздники

Укрзализныця наблюдает всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников: например, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба “УЗ”.

Оперативно реагируя на спрос, Укрзализныця добавляет еще один рейс Интерсити + №728 / 727 сообщением Киев – Харьков – Киев на 30 апреля.

Укрзализныця также назвала 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский уикенд, билеты на которые суммарно приобрело уже более 5000 украинцев:

№46 / 45 Лисичанск – Ужгород (1184 пассажира)

№142 / 141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров)

№92 / 91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир)

№138 / 137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира)

№58 / 57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).

Кроме того, высокая заинтересованность пассажиров наблюдается по следующим направлениям, где Укрзализныця уже выборочно добавила отдельные рейсы и продолжает оперативно анализировать возможность прицепки дополнительных вагонов.

Киев – Ивано-Франковск

По этому направлению будут курсировать поезда №43 / 44, 143/144, 749/750. Пассажирам предложено 1554 мест. Напоминаем о возможности альтернативного путешествия не менее популярными поездами №49 / 50 Киев – Трускавец и №249 / 250 Киев – Черновцы.

Киев – Ужгород

По этому направлению будут курсировать поезда №29 / 30 81/82, 207/235, 239/207. Пассажирам предложено 2128 мест. Также есть возможность добраться до Закарпатья поездами №217 / 218, 357/358 Киев – Рахов.

Киев – Львов

По этому направлению будут курсировать поезда №91 / 92, 715/716 и ряд поездов Интерсити +, в том числе «Бойковский экспресс».

Киев – Ковель

По этому направлению будут курсировать поезда №97 / 98, 201/202. Пассажирам предложено 1516 мест. Дополнительно выезд обеспечивается поездом №142 / 141 Бахмут – Львов.

Киев – Николаев, Херсон

По этому направлению будут курсировать поезда №102 / 101, 766/765 Киев – Херсон, №122, 121, 298/297 Киев – Николаев.

Киев – Кривой Рог

По этому направлению будут курсировать поезда №76 / 75, 740/739, предложено 1099 мест (также есть возможность 30.04.2021 с пересадкой по Днепру с поезда №738 / 737 Киев – Запорожье на поезд № 251/252 Одесса – Николаев).

Киев – Запорожье

По этому направлению будут курсировать поезда № 38/37, 72/71, 732/731, 738/737, пассажирам предложено 2053 места.

Киев – Лисичанск, Попасная

№20 / 19 Киев – Попасная, №138 / 137 Хмельницкий – Лисичанск. Пассажирам предложено 1310 мест. Альтернативно выезд обеспечивается поездом №45 / 46 Ужгород – Лисичанск.

Киев – Константиновка

В поездах №124 / 123, 126/125, 712/711 Киев – Константиновка предлагается 1855 мест. Прорабатывается возможность включения дополнительных вагонов в состав поезда №124 / 123.

Киев – Покровск, Авдеевка

№136 / 135 Киев – Авдеевка, №734 / 733 Киев – Покровск. Пассажирам предложено 855 мест. Также популярным в юго-восточном направлении является поезд №116 / 115 Киев – Бердянск.

Одесса – Ивано-Франковск, Черновцы

В поезде №136 / 135 Одесса – Черновцы пассажирам предложено 686 мест. Дополнительно выезд в Ивано-Франковск обеспечивается поездом №26 / 25 Одесса – Рахов из Одессы 29.04.2021, 01.05.2021.

Одесса – Константиновка – Одесса

В поезде №92 / 91 пассажирам предложено по 684 места в обоих направлениях.

Мариуполь – Львов

В поезде №70 / 69 Мариуполь – Львов пассажирам предложено 718 мест.

Лисичанск – Ужгород

В поезде №46 / 45 Лисичанск – Ужгород для пассажиров предложено 698 мест.

Днепр – Трускавец

№41 / 42 Днепр – Трускавец – пассажирам предложено 722 места, продано с учетом сменяемости пассажиров 724 проездных документа (дополнительно выезд обеспечивается 29.04.2021, 01.05.2021).

Харьков – Одесса

№7 / 8, 209/210 Харьков – Одесса, прорабатывается удлинение маршрута №242 / 241 Одесса – Днепр в Харьков отправлением из Одессы 29.04.2021, из Харькова 30.04.2021, №251 / 252 Харьков – Николаев в Одессу отправлением из Харькова 29.04 .2021, из Одессы 30.04.2021.

Харьков – Новоалексеевка

В поезде №81 / 82 Харьков – Новоалексеевка пассажирам предложено 682 места.

Харьков – Кривой Рог, Херсон, Николаев

В поезде №251 / 252 Харьков – Николаев пассажирам предложено 696 мест.

Харьков – Рахов

В поезде №15 / 16 Харьков – Рахов пассажирам предложено 346 мест.

Количество билетов в указанных поездах на праздничные даты ограничено, поэтому Укрзализныця советует не откладывать бронирование поездки и продолжает готовить весь доступный и качественный подвижной состав, чтобы дать возможность всем желающим безопасно и комфортно провести первые майские выходные. Напомним, на днях Укрзализныця назначила около двух десятков удобных рейсов в пасхальные и майские праздники. Билеты можно удобно и безопасно приобрести через сайт booking.uz.gov.ua и официальный чат-бот Укрзализныци в Viber и Telegram.

Чтобы поездки по железной дороге были безопасными для всех, на вокзале и в дороге необходимо соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком и отказаться от путешествия в случае плохого самочувствия или после контакта с больными Covid-19.