В Рубежном столкнулись две велосипедистки: одну из них с переломом госпитализировали. ВИДЕО

В Рубежном результате ДТП между двумя велосипедистками одна женщина получила травмы.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.



Этим утром на перекрестке улиц Менделеева и Владимирской столкнулись две велосипедистки. По предварительной информации, 35-летняя женщина, осуществляя поворот налево, не убедилась что это будет безопасно, не подала сигнал о маневре и допустила столкновение с велосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении.



В результате столкновения 72-летняя женщина получила травмы. Патрульные немедленно вызвали на место происшествия бригаду медиков скорой и к их приезду предоставляли женщине домедицинскую помощь. С переломом пострадавшую госпитализировали в Рубежанскую городскую больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.