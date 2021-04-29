Кравчук: Основой перемирия на Донбассе может стать проект россиян

Основой для нового перемирия на Донбассе, вероятно, станет проект российской делегации в ТКГ, но с дополнениями от украинских переговорщиков.

Об этом рассказал руководитель отечественной делегации на переговорах Леонид Кравчук в эфире канала “Украина 24“, передает УНИАН

По его словам, накануне ТКГ несколько часов обсуждала проект пасхального перемирия.

“Я могу сделать вывод, что в целом было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с пасхальными праздниками, но и в целом достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения. И второе, что важно было, – детально обсужден вопрос об усовершенствовании координационного механизма влияния на нарушения режима тишины, и первым документом, который мы вчера обсуждали, было предложение российской стороны”, – рассказал Кравчук.

Россияне, по его словам, предложили проект документа с несовершенным содержанием. Тем не менее Кравчук убежден, что “стороны серьезно продвинулись вперед”.

“Я думаю, что мы достигли серьезного продвижения вперед, остались детали, мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я сегодня послал госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту, мы считаем, что российский проект может быть взят за основу, и с просьбой рассмотреть его. Еще есть время, и дай бог, примем решение”, – сказал Кравчук.