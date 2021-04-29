Две жительницы Луганской области попались на крючок мошенников

В течение суток в территориальные подразделения полиции Луганской области обратились две женщины, которые стали жертвами мошенников и потеряли деньги на общую сумму более 20 тысяч гривен.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Жительница пгт. Меловое предоставила неизвестному, который представился работником банка, реквизиты своей банковской карты банка «ПУМБ» после чего с ее карточки было снято 7 тысяч гривен.

В г. Попасная женщине в приложении Instagram поступило сообщение от знакомого с просьбой помочь средствами на лечение дочери, которая попала в ДТП. Заявительница перечислила 12 тысяч гривенн в качестве помощи, после чего встретила знакомого, который рассказал, что его профиль в Instagram был взломан неизвестными, а его дочерью все хорошо.

Полиция обращается к гражданам:

НИКОГДА и НИКОМУ не придавайте реквизиты своих банковских счетов и карт! Это конфиденциальная информация! Работники банка имеют достаточно информации для работы!

Если вас просят о помощи, особенно через интернет месседжер или смс, обязательно убедитесь в правдивости информации!