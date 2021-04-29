Популярные краски для стен и потолков бренда Sadolin

Покраска – один из самых быстрых и простых способов обновления интерьера вашего дома с впечатляющими результатами, к тому же данный вид отделки не сложный и более доступный по стоимости, в сравнении с иными материалами. Популярная компания Садолин предлагает массу составов, где водоэмульсионная краска, цена которой достаточно умеренная, представлена в широком диапазоне применения. Здесь присутствуют образцы, с помощью которых вы сможете попробовать множество оттенков, чтобы увидеть, каким образом краска взаимодействует с естественным освещением комнаты, сравнить самостоятельно с элементами дизайна и понять, подойдет ли к вашему интерьеру в целом та или иная водоэмульсионная краска. Купить качественный красящий состав, наиболее подходящий для конкретной ситуации, можно в интернет-магазине известного по адресу: https://sadolin-ukraine.com/catalog/kraski-dlya-sten-i-potolkov
Особенности выбора
Приобретая водную краску, необходимо учесть некоторые важные параметры, к которым относятся следующие:
- В первую очередь для покраски внутренних поверхностей нужна максимальная экологичность состава, чтобы было его безопасно использовать в жилых комнатах.
- Помимо ценовой политики, следует обратить внимание на расход материалов и показатели укрывистости, особенно при подготовке темных стен к более светлым тонам.
- Для длительного срока службы окрашенного покрытия важна хорошая адгезия, которую можно обеспечить, выбрав краску с наличием грунтовки в одной таре. Обычно такие составы занимают меньшую площадь и хорошо подходят для ретуши и небольших участков.
- Визуальное восприятие красок можно выбрать на свое усмотрение, в зависимости от условий эксплуатации. К примеру, матовая краска лучше всего подходит для спален и помещений с низкой влажностью, ее сложнее всего очищать, однако она не отражает свет. Атласная подойдет для столовых, семейных комнат, коридоров и комнат с низкой или высокой проходимостью, а также для детских комнат и спален, поскольку облегчает уборку. Полуглянцевые составы устойчивы к пятнам и легко чистятся, отлично подходят для кухонь и ванных комнат, а глянцевые чрезвычайно прочны и просты в уходе, но создают слишком выраженный блеск для внутренних стен.
Назначение популярных составов Садолин
- Водное красящее средство Bindo 3 – это водоэмульсионка с характерными особенностями латекса, которая служит для внутренней отделки стен и потолков. Удобный в нанесении состав подойдет для новой или ранее окрашенной основы из минеральных и древесных материалов в жилых и общественных помещениях. Краска водоэмульсионная образует паропроницаемую и износостойкую поверхность со стабильным блеском, экономично наносится и может регулярно мыться.
- Водоэмульсионка Innetak с глубокоматовой степенью блеска – хорошее решение для окрашивания потолка. Такой состав отлично перекрывает темные оттенки и эффективно маскирует дефекты основы. Средство легко наносится, поскольку имеет довольно вязкую консистенцию, не позволяющую разбрызгиваться и стекать с инструмента на пол. Так как обладает замедленным высыханием, стыки после выполнения работ не видны, поэтому покрытие получается равномерным, тонкослойным и достаточно прочным.
- Полуматовый водный состав Expert 12 является достаточно устойчивым красящим средством, образующим качественное покрытие, которое можно часто мыть без потери насыщенности оттенка окрашенного покрытия. Материал наносится на любые внутренние поверхности, как новые, так и старые, в жилых комнатах, офисах и других общественных помещениях. Краска не содержит вредных компонентов, обладает обширной цветовой гаммой и очень экономично наносится. После нанесение водорастворимого состава образуется тонкослойная декоративная поверхность с высокими показателями адгезии и паропроницаемости.
- Интерьерный состав Bindo 20 отлично подойдёт для окрашивания бетонных или кирпичных поверхностей, штукатурки и древесины, гипсокартонных листов и определённых видов обоев в гостиных, спальнях, офисах и во многих других помещениях. Полуматовая краска обладает нестекающими характеристиками, экономичностью и износостойкостью. Удобный в работе красящий состав формирует прочную декоративную поверхность, которая с легкостью поддается дальнейшему регулярному мытью и длительное время сохраняет свои защитные свойства.