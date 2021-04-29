Популярные краски для стен и потолков бренда Sadolin

Покраска – один из самых быстрых и простых способов обновления интерьера вашего дома с впечатляющими результатами, к тому же данный вид отделки не сложный и более доступный по стоимости, в сравнении с иными материалами. Популярная компания Садолин предлагает массу составов, где водоэмульсионная краска, цена которой достаточно умеренная, представлена в широком диапазоне применения. Здесь присутствуют образцы, с помощью которых вы сможете попробовать множество оттенков, чтобы увидеть, каким образом краска взаимодействует с естественным освещением комнаты, сравнить самостоятельно с элементами дизайна и понять, подойдет ли к вашему интерьеру в целом та или иная водоэмульсионная краска. Купить качественный красящий состав, наиболее подходящий для конкретной ситуации, можно в интернет-магазине известного по адресу: https://sadolin-ukraine.com/catalog/kraski-dlya-sten-i-potolkov

Особенности выбора

Приобретая водную краску, необходимо учесть некоторые важные параметры, к которым относятся следующие:

В первую очередь для покраски внутренних поверхностей нужна максимальная экологичность состава, чтобы было его безопасно использовать в жилых комнатах.

Помимо ценовой политики, следует обратить внимание на расход материалов и показатели укрывистости, особенно при подготовке темных стен к более светлым тонам.

Для длительного срока службы окрашенного покрытия важна хорошая адгезия, которую можно обеспечить, выбрав краску с наличием грунтовки в одной таре. Обычно такие составы занимают меньшую площадь и хорошо подходят для ретуши и небольших участков.

Визуальное восприятие красок можно выбрать на свое усмотрение, в зависимости от условий эксплуатации. К примеру, матовая краска лучше всего подходит для спален и помещений с низкой влажностью, ее сложнее всего очищать, однако она не отражает свет. Атласная подойдет для столовых, семейных комнат, коридоров и комнат с низкой или высокой проходимостью, а также для детских комнат и спален, поскольку облегчает уборку. Полуглянцевые составы устойчивы к пятнам и легко чистятся, отлично подходят для кухонь и ванных комнат, а глянцевые чрезвычайно прочны и просты в уходе, но создают слишком выраженный блеск для внутренних стен.

Назначение популярных составов Садолин