Специфика монтажа кондиционера в домашних условиях

После приобретения кондиционера многие пользователи обязательно столкнуться с необходимостью сделать выбор: воспользоваться услугами монтажа у специализированной компании или установить технику самостоятельно, в домашних условиях. Второй вариант станет менее затратным, но подойти к реализации задуманного необходимо тщательно и серьезно:

от качества работ будет зависеть дальнейшее функционирование оборудования;

чтобы справиться с поставленной задачей, необходимо быть хорошо проинформированным и технически подготовленным.

Если у Вас не хватает знаний и опыта, то рекомендуем доверить выполнение работ по монтажу кондиционера проверенным специалистам, так как в процессе установки могут возникнуть проблемы: не корректная работа оборудования, поломка техники, не эстетический внешний вид системы охлаждения. После заказа услуг монтажной компании, именно она полностью отвечает за результат и дальнейшую работу кондиционера. Но если Вы решили осуществить монтаж системы охлаждения самостоятельно, предлагаем воспользоваться нашими советами и рекомендациями. Распаковав покупку, у каждого возникнет вопрос, что делать дальше и как применить кучу деталей, но на самом деле все значительно проще. Также насущный вопрос какие инструменты понадобятся для установка кондиционера, о чем можно узнать здесь – mariupol-remont.com.ua/instrumentyi-dlya-montazha-kondiczionera.

Ознакомление с инструкцией по установке кондиционера

Чтобы начать монтажные работы по установке кондиционера, рекомендуем внимательно прочитать правила эксплуатации. У каждой модели они разные. В этом документе закрепляются технические параметры и нормы, установленные изготовителем кондиционеров, выполнение которых обеспечат длительную и бесперебойную работу техники. Обязательно выделите время, чтобы ознакомиться с особенностями модели, которые могут повлиять на эксплуатацию кондиционера в дальнейшем.

Подбор инструментов и оборудования для монтажа кондиционера

Прежде, чем приступить к монтажным работам, необходимо собрать перечень комплектующих, инструментов и подобрать оборудование, без которых установить кондиционер не возможно:

перфоратор применяется для сверления в стене отверстий разного диаметра;

штроборез – с помощью этого устройства можно проделать узкие канавы в стене;

насос вакуумный поможет устранить, в случае необходимости, воздух и воду из холодильного контура;

манометрический коллектор – прибор, оборудованный шлангами, для проведения контроля за уровнем давления внутри системы;

специальный течеискатель – для установления причин негерметичности системы;

хладагент, который будет использован при заправке кондиционера;

труборезы, чтобы резать медные и металлопластиковые трубы на фрагменты необходимой длины;

крепежные кронштейны для монтажа наружного блока;

устройства для вальцовки и шабровки неровностей медных труб;

трубогибы, которые помогут придать необходимые форму и изгиб медным трубам;

припой и горелка, с их помощью медные трубы соединяются в систему.

Кроме основного перечня инструментов и приспособлений, необходимы обычные плоскогубцы, кусачки, ножи для резки металла, строительный уровень, наборы рожковых или разводных ключей.

Установка внутреннего блока

Установку внутреннего блока поводят на стене, где не проходит электрическая сеть. Используя уровень, необходимо отмерить необходимые размеры и поставить точки. В них будут засверливаться дюбеля, с помощью которых устанавливается крепления кондиционера. Немаловажно, чтобы внутренний блок был установлен горизонтально и ровно. С применением перфоратора в обозначенных точках делаются отверстия, куда монтируются дюбеля и устанавливается пластина. Когда работы закончены, рекомендуем проверить уровень. Если он не соблюден и погрешности очевидны, необходимо пересверлить отверстия.

Укладывание трасс кондиционера

С использованием перфоратора необходимо сделать в стене отверстие на сквозь и через него вывести шланги межмодульной трассы. При укладке соединений, стену предварительно штробят или устанавливают специальный короб. У каждого варианта есть свои преимущества. В проделанные штробы довольно удобно укладывать проводку, но в дальнейшем их необходимо заштукатурить. С помощью короба можно крепить коммуникации на поверхности, но это не всегда красиво. При проделывании штроб необходимо учесть, что уклон должен быть не менее одного см на погонный метр длины. Такие технические параметры помогут обеспечить постоянное циркулирование конденсата в системе дренажа. Чтобы кабель и дренаж не располагались плотно друг к другу, необходимо предусмотреть толщину штробы около 5 см, при этом труба для дренажа укладывается ниже, чем уровень основных коммуникаций. Выполнение таких условий во время аварийной ситуации позволит не допустить замыканий проводки.

Установка наружного блока кондиционера

При монтаже наружного блока необходимо выполнить все требования, выдвигаемые к монтажу внутреннего блока. Важно, чтобы дюбеля в пластинах, удерживающих блок, были закреплены надежно. В таких монтажных работах рекомендуем использовать надежные и мощные анкера, учитывая то, что нагрузка на блок наружный значительно выше. При этом, важно соблюдать требования безопасности. Если необходимо провести монтаж в высотке, то без услуг специалистов не обойтись. На помощь придут промышленные альпинисты, которые имеют необходимое снаряжение для высотных работ, а также большой опыт таких монтажей.

Специфика монтажа коммуникаций кондиционера

Для того, чтобы соединить внутреннюю и наружную конструкцию кондиционера, следует проложить медный трубопровод из труб, различных по диаметру. Их отрезают по нужной длине, а края обрабатывают. По всей длине трубы утепляют и оставляют запас на отрезок, проложенный внутри стены. Все стыки рекомендуем обработать специальным скотчем, сделанным на металлической основе. После укладки кабеля, его концы хорошо зачищаются и на них крепятся клеммы, которые обжимаются с помощью плоскогубцев. Пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод, удаляется, а кабель подключается. Чтобы правильно проложить дренажную трубку, важно тщательно рассчитать его длину. Конец трубки должен выходить на 60 – 80 см дальше от плоскости наружной стены.

Подключение блоков кондиционера между собой

Когда все элементы системы уложены, они фиксируются в одно целое и выводятся наружу. Далее проводится монтаж к внешнему и внутреннему блоку. Чтобы блоки стали единой сплит – системой, их соединяют с помощью коммуникаций. Для этого к началу дренажа крепят трубку и фиксируют ее для надежности хомутами. Для циркуляции фреона трубки присоединяют к внутреннему блоку, ослабляют гайки и откручивают их, а далее вальцуют. Именно от правильного вальцевания зависит слаженная и надежная работа кондиционера. Если все будет выполнено правильно и аккуратно, система станет герметичной и не будет потерь хладагента во время его циркуляции по трубкам.

В дальнейшем, развальцованные трубки необходимо присоединить к выходам на блоках. С помощью обжимов медь деформируют, чем обеспечивается самая высокая степень герметизации. Категорически не рекомендуется применять различные герметики и подмотки. Выполнив все работы, систему можно заполнить. Вначале необходимо дать несколько минут поработать кондиционеру в тестовом режиме. Если он функционирует нормально, без сбоев, а охлаждение полностью соответствует установленным показателям, отверстия, сделанные в стенах закрывают, а систему регулируют под нужды заказчика.