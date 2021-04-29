Дело об изнасиловании 6-летней девочки в Северодонецке: в прокуратуре сообщили детали расследования

Под процессуальным руководством Северодонецкой окружной прокуратуры Луганской области 48-летнему жителю Северодонецка сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст.152 УК Украины). Сейчас органом досудебного расследования по согласованию с прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, 27 апреля, около 17:30, подозреваемый встретил у входа в лифт 6-летнюю девочку – жительницу этого же дома. Когда они поднялись на этаж, на котором проживает подозреваемый, последний силой вывел малолетнего ребенка из кабины лифта и заставил пойти к своей квартире. Мужчина натянул на лицо девочки шапку, чтобы она не видела, что с ней будет происходить.



В дальнейшем подозреваемый изнасиловал потерпевшую, приказал ей одеться и идти домой. А еще – никому не говорить о том, что он с ней делал.



С места происшествия правоохранители изъяли многочисленные вещественные доказательства со следами крови. Следственные действия продолжаются. Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства.



Девочку госпитализировали в медицинское учреждение, устанавливается степень тяжести телесных повреждений во время насильственного полового акта.



Досудебное расследование проводится Северодонецким районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.



За указанный преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.