5 стилей интерьера для оформления в 2021 году

Ремонт – дело тонкое. Важно не просто сменить отделку стен, пола и потолка, а создать такой дизайн интерьера, который будет вызывать ощущение покоя и гармонии, зарядит силами на достижение новых поставленных целей. Предлагаем вашему вниманию пять популярных дизайнов интерьера, которые нашли тёплый отклик в душе многих.

Скандинавский стиль

Самые воздушный и непритязательный на первый взгляд из всех стилей. В нём преобладает максимум естественного освещения, спокойные холодные оттенки, чаще всего белый. На фоне белого красиво смотрятся вкрапления серого, синего, бирюзового, оранжевого.

Для скандинавского стиля характерны максимально легкие, полувоздушные шторы или их абсолютное отсутствие. Изысканный дизайн дополняют натуральные материалы – дерево, текстиль. В комнатах, выполненных в скандинавском стиле, всегда максимум свободного пространства.

Лофт

Этот стиль ещё называют индустриально-урбанистическим. Лофт подразумевает использование некогда складских или производственных помещений под жилые с идеей оставить доступными взгляду коммуникации и грубую отделку. Поэтому в таком дизайне преобладают кирпичная кладка, потолочные деревянные или металлические балки, открытая проводка и коммуникации, много металла и камня.

Отделку пола можно выполнить керамогранитом под дерево или камень. В качестве отделки для стен чаще применяют декоративную гипсовую плитку под кирпич.

Прованс

Уютное решение для романтических натур. В нём заметен явный уклон в сторону деревенского комфорта и уюта с нотками современный утонченности. В дизайне прованс преобладают:

натуральные хлопковые ткани;

деревянные потолочные балки;

кованые элементы мебели;

стильные занавески, покрывала и прочий домашний текстиль в цветочек;

плетёные ковровые дорожки;

букеты из полевых цветов.

Дизайн прованс особенно актуален для северных и северо-восточных комнат, поскольку наполняет помещение светом и теплом.

Неоклассика

Современный дизайн интерьера, в котором прослеживается намек на высокий интеллект обладателя квартиры или дома. В качестве основных элементов используют природные материалы для мебели, отделки стен и пола, лаконичные четкие формы, обилие книг.

Как правило, для неоклассики характерны однотонные стены и потолок в светлых, спокойных пастельных оттенках. Большие окна от пола до потолка и максимум дневного света – дополнительные отличительные черты неоклассики.

Английский стиль

В английском стиле отчётливо сквозят состоятельность, интеллект, уют. При отделке помещений используют дорогие материалы – ценные породы древесины, натуральную кожу, дорогие разновидности текстиля, такие как шелк, атлас, хлопок. Из орнаментов преобладают клетка, полоска, вензеля. Обязательные атрибуты английского стиля – натуральный камин, напольные и настольные торшеры и большущая библиотека.

Преобладающие оттенки для английского дизайна – коричневый, натуральный зеленый, бежевый, бордовый, черный.

Если ни один из этих стилей вам не приглянулся, рассмотрите варианты дизайнов кантри, рустик, американский. Они также выполняются с использованием натуральных материалов и оттенков природной гаммы.