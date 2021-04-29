«Зеленая карта» на авто: актуальность, особенности и порядок оформления

ОСАГО не распространяется на все страны, где страхование обязательно. Для любителей путешествий на собственном авто за границу нашей страны есть «Зеленая карта». С ее помощью можно застраховать гражданскую ответственность водителей во всех государствах, являющихся участниками программы.

Она актуальна для посещения 48 стран, среди которых есть Украина, Молдова, Беларусь. Если при поездке держатель карты стал виновником аварии, то ущерб компенсирует страховая. Отсутствие полиса грозит штрафом. Его размер доходит до 1000 евро. Пограничные службы не проверяют наличие документа, это делает принимающая сторона.

Особенности

«Зеленая карта» имеет установленный образец. Они имеют несколько уровней защиты. Среди них водяные знаки, металлическая полоска. Обязательно наличие индивидуального номера. Выдают страховку на срок от 15 дней до 12 месяцев. Если договор был оформлен на длительное время, но путешественник возвращается раньше, частично вернуть уплаченные суммы нельзя.

Зеленая карта на авто имеет особенности:

оформляют ее с указанием гражданина, заключившего договор;

действует в отношении всех водителей, имеющих право управления конкретным автотранспортом;

обычно не приобретается раньше, чем за месяц до отбытия;

урегулирование претензий происходит в рамках сумм по законодательству того государства, где произошел страховой случай.

Оформление страховки

Выдать Green Card имеют право организации, имеющие специальное разрешение от российского бюро. Договор компании заключают как с физическими, так и с юридическими лицами. Для этого клиент предоставляет заявление, паспорт, бланки о ТС. Организациям нужно предоставить свидетельство о регистрации юрлица. Дополнительно потребуется сертификат из СТО о том, что автомобиль имеет удовлетворительное техническое состояние.

После подачи заявки клиент оплачивает счет, выставленный агентами. Остается получить карточку. При пересечении границы клиент может использовать исключительно оригинальный полис. Копии на КПП не будут рассмотрены. Если с документами на машину все хорошо, то оформление не занимает больше 1-2 дней.

Стоимость «Зеленой карты» зависит от специфики машины, установленного периода действия документа, страны, в которую планируется поездка. Например, страховка для путешествия в Европу обойдется дешевле, чем при посещении Украины, Азербайджана, Молдовы и некоторых других государств.