Ситуация с Исаковским водохранилищем в ОРЛО: уровень воды немного поднялся, но оптимизма нет. ФОТО

Ситуация с обмелением Исаковского водохранилища, находящегося на временно неподконтрольной территории Луганщины, остается острой для жителей Алчевска и близлежащих населенных пунктов.

Об этом пишет “ЛР” со ссылкой на информацию телеграм-канала “Донбасский кейс”.

“Уровень воды в водохранилище немного поднялся, но оптимизма это не добавляет. Известно, что АМК значительно сократил забор воды из Исаковского водохранилища (очевидно, в силу почти полной остановки производства). Добавило воды таяние снега, но – река Белая, которая впадает в водоем, аномально мелкая, как для весны. К лету она окончательно пересохнет”, – сказано в сообщении.

По мнению источника, чтобы хоть немного исправить ситуацию, необходимо возобновить откачку шахтных вод.

” Водоотлив из шахты Романовской пополнял реку Белую, она была полноводной и питала водохранилище, не пересыхая даже в периоды засухи. Немногим ранее стало известно, что в ГУП ЛНР «Углереструктуризация» появился проект на откачку шахтных вод шахты «Романовская». На шахте было оборудование, но оно «испарилось» в неизвестном направлении, что и спровоцировало экокатастрофу республиканского масштаба. Теперь проект по откачке вод должно одобрить правительство ЛНР”, – пишет источник.

Вместе с тем, по его словам, есть большие сомнения, что деньги на откачку воды все-таки появятся.