Признаки хорошего автосервиса.

Чтобы привлечь клиентов, владельцы севисов вкладывают в него силы, средства, время. Но как показывает практика и опрос водителей Такси 3933, не всегда мнения автомобилистов совпадают с мнением руководителя ремонтной мастерской. А заказать такси можно тут.

Поэтому информация в этой статье будет полезна всем причастным к автомобильному делу. Чтобы правильно рассчитывать, в какой именно сервис обратиться. А владельцы смогут улучшить качество предоставляемых услуг, тем самым получая новых клиентов.

Правила качественного автосервиса.

Терпеливые и вежливые сотрудники не редкость в ремонтных мастерских. Вот только не всегда они грамотно и четко отвечают на все вопросы клиента, а это один из основных показателей квалификации специалиста.

Сейчас во многих автосервисах практикуются консультации по телефону. И уже на этом этапе можно сделать первые выводы о мастерстве работников. Чем больше вопросов по теме вашего звонка задают, тем точнее смогут первоначально диагностировать проблему с вашим авто. Если же сотрудники ремонта, не дослушав вас, называют точную причину поломки, стоит задуматься, есть ли смысл их посещать.

О хорошем сервисе свидетельствует и предварительная запись на осмотр машины. Значит, клиенты у мастерской имеются. Водители Такси 3933 всегда уточняют наличие предварительной записи.

Качество услуг по автосервиса можно проверить по небольшому ремонту: сначала попросите поменять масло, или засорившийся фильтр. Если вас устраивает выполненная работа, то в следующий раз с поломко обращайтесь именно сюда.

Не менее важно наличие лицензий и сертификатов, подтверждающих уровень мастерства работников. Не очень приятно отдавать машину человеку, который ремонтирует ее «на авось». Поэтому всегда уточняйте наличие гарантийного срока. Нет гарантий — не выбирайте такой автосервис. Потому что настоящие спецы всегда уверены в результате своей деятельности.

Обратите внимание.

Первый осмотр помещения мастерской и всех работников не должен вызывать сомнений. Уточните наличие специальной техники и оборудования, особенно если стоимость ремонта выше средней.

Отдавайте предпочтение автосервисам, в которых уже побывали ваши знакомые и могут охарактеризовать работу по ремонту авто. В Такси 3933 сотрудники обычно пользуются услугами только проверенных фирм.

Лучше детально просмотрите отзывы в интернете. Если мастерская открыта хотя бы год назад, наверняка о ней есть, что почитать. Лучше, чтобы больше половины отзывов были позитивными.