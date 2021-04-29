После двухнедельного карантина возобновил работу Белокуракинский районный отдел ГМС в Луганской области

После двухнедельных карантинных мероприятий сегодня, 29 апреля, полностью возобновлена ​​работа Белокуракинского районного отдела Миграционной службы Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Луганской области.



Предоставление административных услуг гражданам осуществляется в обычном режиме, запись в электронной очереди с 29 апреля и в порядке живой очереди в соответствии с постоянным графиком работы.

Посетителям также напоминают о неукоснительном соблюдении установленных рекомендаций Минздрава для уменьшения распространения коронавирусной инфекции: пользуйтесь защитной маской и дезинфицирующими средствами в административном здании Миграционной службы, соблюдайте безопасную дистанцию ​​друг от друга (не менее 1,5 метров).