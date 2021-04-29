В Беловодске неизвестные украли розы, которые высадили возле центральной площади

За последние две недели в Беловодске недобросовестные граждане выкопали 27 кустов роз с клумбы, которые недавно работники сектора по благоустройству высадили возле центральной площади.

Об этом сообщает ЛР со ссылкой на поселковый совет.



” Такое прореживание саженцев чрезвычайно возмущает, поскольку озеленение проводится для улучшения эстетического состояния нашего поселка. Уважаемые жители, не занимайтесь вандализмом и будьте сознательными! Уважайте труд других, который делается для вас! Если вы стали свидетелем преступления просим сообщить в личные сообщения или работникам поселкового совета”, – сказано в сообщении поселкового совета в ФБ.