Козак устроил “спектакль” в ТКГ для признания “Л/ДНР” – участник переговоров раскрыл детали

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 28 апреля Москва устроила “спектакль” и сорвала важную договоренность.

Об этом рассказал участник минских переговоров журналист Сергей Гармаш в комментарии “РБК-Украина”, передает Диалог.

По данным Гармаша, сегодня ТКГ около 5 часов работала над компромиссным соглашением по поводу пасхального перемирия. К переговорам даже были подключены глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Оба высказались за договоренность, но неожиданно против выступила россиянка Наталья Никонорова, которая занимает должность “министра иностранных дел” непризнанной “ДНР”. “Не договорились, к сожалению, ни о чем”, – сообщил журналист.

Он высказал мнение, что этот “5-часовой спектакль” был заранее срежиссирован Москвой, чтобы доказать якобы субъектность и независимость своих марионеточных “народных республик”.

Ожидалось, что “пасхальное перемирие” должно было начаться с 12:00 четверга, 29 апреля. Однако этого так и не произойдет. И, скорее всего, в Москве заранее знали об этом.

Стоит отметить, что на Донбассе эскалация конфликта начала нарастать с начала 2021 года. Москва категорически отказывается возвращаться к большому перемирию, требуя выполнения своих условий. Одно из ключевых требований РФ – это прямые переговоры Киева со своими ставленниками на Донбассе. Украинские власти категорически против переговоров с главарями “Л/ДНР”, которые ничего не решают без указки из Москвы.