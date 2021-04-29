Консультации относительно “пасхального перемирия” на Донбассе продолжаются

Вчера, 28 апреля, состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.



“Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступления Пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирие». Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня”, – сказано в сообщении.

Как уточняется, консультации продолжаются.