Украина может ввести удаленную идентификацию для пенсионеров из ОРДЛО

Украина рассматривает возможность введения удаленной идентификации через смартфон для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированной части Донбасса.

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция “Слуги народа”), сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на “РБК-Украина“.

По ее словам, постановление НБУ об удаленной идентификации уже есть, а также соответствующие программные обеспечения, верификаии по лицу через смартфон

“Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно”, — сказала Третьякова.

Она отметила, что выплата пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса является обязанностью государства, поскольку это собственность этих людей.

“Есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ, что пенсии являются собственностью человека, которую государство должно отдать. Предыдущая теория, лет 10-15 назад, превалировала, что пенсии — это форвардный контракт с государством, когда ты платишь взнос, рассчитывая на то, что, когда достигнешь пенсионного возраста, тебе будут платить пенсию независимо от того, где ты будешь находиться”, — сказала она.

Третьякова отметила, что государство должно контролировать, что человек жив и его пенсию не получает кто-то другой.

“Проблема с ОРДЛО в том, что есть случаи, когда за человека, оформляя какие-то поручения, доверенности, забирают кэш и потом не отдают деньги. Это государство должно предотвратить. Потому что это террор и пиратство”, — подытожила она.

Напомним, “Ощадбанк” продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 июля 2021 года.