Гайдай пообещал Меловому новый таможенный терминал и новые дороги

В Меловом Луганской области продолжается масштабный ремонт автомобильных дорог. Кроме того, в поселке будет реконструирован международный автомобильный пункт пропуска на границе с РФ.

Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает informator.media со ссылкой на сюжет «Ірта-Fax».

Ранее состояние дороги между Старобельском и Меловым было критическим, но сегодня в рамках программы «Большая стройка» президента Зеленского решено было восстановить дорожное покрытие, ведущее в самый восточный населенный пункт Украины.

«Эта дорога была, сразу можно сказать, почти фантастической. Вообще никто не верил, что мы начнем дорогу с Мелового через Беловодск к Старобельску. Во-первых, Меловое, это еще один уголок Луганщины, который был просто забыт много времени и никто там вообще не занимался ремонтом дорог», — отметил Гайдай.

Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на работу. По завершении этой дороги планируется реконструкция трассы «Рубежное — Троицкое».

Также продолжается реконструкция дороги местного значения «Никольское-Морозовка-Мусиевка-Бараниковка» длиной 7 км.

Из областного дорожного фонда на работы выделено 74 млн гривен.

Также преобразится КПП в Меловом, являющийся единственным автомобильным в Луганской области.

«Мы планируем перемены в плане улучшения сервисных услуг, это касается таможни. Сейчас здесь пока стоят мобильные сооружения, это не очень удобно. Но уже есть проект строительства современного терминала таможенного, он намного лучше, он ускорит работу и даст возможность нормально работать при перевозке товаров», — отметил Гайдай.

Пока не началось строительство, нужно передать соответствующие участки дороги на баланс «Укравтодора». Ориентировочная стоимость строительства составляет около 70 млн гривен. Новый таможенный терминал будет иметь площадь в 1 гектар.

«Если за два-три года мы его построим, я считаю, это будет нормальный удовлетворительный срок», — отметил глава ЛОВГА.