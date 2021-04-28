В двух районах Луганщины найдены схроны с боеприпасами

СБУ обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого – 18 артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Кроме того, в укромном месте, оборудованном на месте прежних позиций боевиков в Попаснянском районе правоохранители обнаружили:
- 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
- 30 гранатометных выстрелов
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- более 2000 патронов для пулеметов.
Во второй тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъято:
- 10 подрывников;
- гранатометный выстрел;
- граната Ф-1;
- почти 800 патронов.
Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.