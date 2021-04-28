В двух районах Луганщины найдены схроны с боеприпасами

СБУ обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого – 18 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Кроме того, в укромном месте, оборудованном на месте прежних позиций боевиков в Попаснянском районе правоохранители обнаружили:

2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;

30 гранатометных выстрелов

3 реактивные противотанковые гранаты;

более 2000 патронов для пулеметов.

Во второй тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъято:

10 подрывников;

гранатометный выстрел;

граната Ф-1;

почти 800 патронов.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.