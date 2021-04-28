В двух районах Луганщины найдены схроны с боеприпасами

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СБУ обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого – 18 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Кроме того, в укромном месте, оборудованном на месте прежних позиций боевиков в Попаснянском районе правоохранители обнаружили:

  • 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
  • 30 гранатометных выстрелов
  • 3 реактивные противотанковые гранаты;
  • более 2000 патронов для пулеметов.

Во второй тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъято:

  • 10 подрывников;
  • гранатометный выстрел;
  • граната Ф-1;
  • почти 800 патронов.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.