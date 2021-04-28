“Большое строительство” помогло трудоустроиться 300 жителям Луганской области

Национальная программа “Большое строительство” создает новые рабочие места для жителей Луганщины.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

«Успешная история привлечения местных жителей началась еще в прошлом году, когда строили маршрут« Станица Луганская – Северодонецк », тогда, в 2020 году всеми подрядчиками были трудоустроены 250 человек. По состоянию на 28 апреля 2021 «Большое Строительство» предоставило работу для 300 жителей Луганщины. И это не конец, ведь в этом году “Большое строительство” на Луганщине набирает обороты », – сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Вячеслав Булатов.

Люди, которые нашли работу в этом году, постоянно проживают в Сватовском, Северодонецком, Старобельском, Счастьенском районах, Лисичанске, Кременной, Сватово и в других населенных пунктах Луганщины.

Подрядные организации, работают без выходных. Впрочем, исключением станет Пасха. Дорожники придерживаются графика проведения ремонтных работ.

ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» трудоустроил 160 жителей Луганской области. Как уже сообщалось, ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» работает по маршруту «Старобельск – Меловое», два участка автомобильной дороги Н-26 общей протяженностью 70 километров. Работы проводятся на участках: км 230 + 000 – км 265 + 000 (от Евсуга до Беловодска), км 265 + 000 – км 300 + 885 (от Беловодска до Мелового).

ООО «Автомагистраль-Юг» трудоустроило 20 рабочих. Сейчас ООО «Автомагистраль-Юг» проводит текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на участке км 141 + 100 – км 155 + 100 (между Лисичанском и Бахмутом). Вскоре подрядчик начнет работы на участке км 195 + 000 – км 230 + 000 – 35 километров. Дорога проходит через Старобельск, Евсуг. Кроме того, подрядчик работает на маршруте «Старобельск – Новоайдар». Дорога Н-21 км 20 + 000 – км 39 + 960.

Генподрядчик ООО «Ростдорстрой» (вместе с другими субподрядчиками) привлек к работе 90 рабочих из Луганщины. Они задействованы на дороге Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, от Старобельска до Новоайдара (км 0 +000 – км 20 +000), а также на других объектах.

Предприятием ООО «СК ЕВРОДОР» трудоустроены 15 жителей Луганщины . Сейчас на дороге Н-26 предприятием ООО «СК ЕВРОДОР» выполняются работы на участке км 167 + 000 – 175 + 000. Этот участок, протяженностью 8 километров, начинается за населенным пунктом Мостки в сторону Старобельска. Кроме того, они будут привлечены на других объектах, за которые отвечает предприятие (окончание капитального ремонта на участке км 161 + 000 – 167 + 000, находится между населенными пунктами Сватово и Мостки – осталось положить верхний слой, сдача в эксплуатацию в текущем году ).

Также активно ведется ремонт мостов и искусственных сооружений. ООО “УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ” трудоустроило 15 жителей Луганской области. Среди них – жители Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. Рабочие, которые нашли работу имеют соответствующий опыт (арматурщики, бетонщики, промышленные строители). Сейчас они работают на трех объектах на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск. Речь идет о капитальном ремонте моста через реку Беленькая на км 188 + 578 (населенный пункт Горское), путепровода через железную дорогу на км 192 + 862, моста на км 182 + 933. Ориентировочная дата окончания работ на всех трех объектах – конец второго квартала текущего года (конец июня – начало июля).

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