В Станице Луганской коммунальщики отремонтировали гнезда аистов, ставших символом поселка. ФОТО

С 2000 года в Станице Луганской на кв. Молодежный живут аисты, ставшее символом поселка. Для своего гнезда они облюбовали стелу памятного знака погибшим землякам на фронтах Второй мировой войны. Ежегодно местные жители ждут их возвращения в родные края. В этом году птицы прилетели 23 марта.

Об этом сообщает КП “Теплосервіс Станично-Луганського Району” в Фейсбук.

“Ежегодное жилье аистов нуждалось в ремонте, гнездо заметно накренилось, держалось на потолке непрочно. На помощь аистам пришли работники предприятия «Теплосервис», которые построили дополнительную поддерживающую конструкцию”, – проинформировали коммунальщики.



Кроме того, аисты облюбовали себе место на дымовой трубе старой котельной, но установить здесь гнездо было очень проблематично из-за того, что верх трубы сильно разрушен, вокруг находится множество проводов электропередач, которые сильно осложняли подъезд техники.



“Чтобы аисты могли спокойно вить гнездышко и высиживать птенцов, нашими работниками было изготовлен и установлен помост на трубе старой котельной. Сегодня гнездо ждет своих аистов. Надеемся, что аистам понравится новое жилье, они будут нас радовать своим появлением весной и благодаря им, в Станице воцарится мир и согласие”, – сказано в сообщении.