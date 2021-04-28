Кейс Барбула: чем опасен прецедент блокирования в Украине интернет-СМИ

“Кейс Барбула” порождает большое количество рисков для дальнейшей работы всех украинских журналистов.

Закрыть всех несогласных: подозреваемый в коррупции Павел Барбул изобрел новый способ борьбы с журналистами

Об этом говорится в материале “источника”.

После решения суда справедливость и свобода слова восторжествовали. Однако сама война не окончена. Экс-чиновник и подозреваемый в растрате десятков миллионов бюджетных средств во время войны Павел Барбул буквально шантажировал СМИ. Он согласился сам снять арест с доменных имен сайтов, если издания уберут вызвавшие недовольство материалы и принесут экс-чиновнику публичные извинения.

Некоторые СМИ не стали этого делать, но другие пошли на поводу. Пример Барбула показывает, что любой может так шантажировать СМИ, чтобы очистить информационное поле от неудобной для них информации. Но так подрывается основополагающий принцип работы СМИ, который заключается в открытом и публичном сборе информации.

Напомним, как сообщал “источник”, Печерский суд Киева 28 апреля разблокировал работу ряда украинских онлайн СМИ, среди которых интернет-издание “источник”, сняв арест с доменных имен и обязав интернет-провайдеров открыть доступ к ним пользователей на территории Украины.