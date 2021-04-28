“Идеальное место для диалога о мире”: Зеленский хочет провести переговоры с Путиным в Ватикане

Встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по поводу российско-украинской войны на Донбассе обязательно состоится.

Такое заявление сделал Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает “ДС” со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрей Ермак уже отдал”, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что “настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было” и это, по мнению Зеленского, не способствует конструктивным переговорам.

“Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, должна пройти на территории, которая олицетворяет мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие у всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего”, считает Зеленский.

По его словам, посредник с таким авторитетом, как у Папы Римского “может придать той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться”.

“Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу”, — заключил президент Украины.