Обещал серьезные отношения, а сам выманил деньги и исчез: северодончанка стала жертвой брачного афериста

В полицию Северодонецка обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что ее обокрал мошенник.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Луганской области, женщина на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который сразу предложил ей более серьезные отношения и в будущем бракосочетание. Согласившись с его предложением, она позволила ему проживать в своей квартире.

“Всего за неделю, живя вместе с женщиной, он под разными предлогами выманил у нее около 30 000 гривен, после чего скрылся”, – сказано в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение мошенника. Им оказался 37-летний безработный житель г. Кременная. В отношении него открыто уголовное производство по статье 190 УК Украины «Мошенничество».

В рамках открытого уголовного производства по процессуальным руководством прокуратуры следователи и оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области. После объявления ему подозрения в совершении преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.