Шмыгаль: «Дорога Единства» между востоком и западом Украины официально утверждена

Кабинет Министров утвердил изменения в перечень автодорог, которыми образуется новый автодорога, который соединит восток и запад Украины.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 28 апреля.

«География качественных дорог и новых инфраструктурных проектов постоянно расширяется. Среди крупнейших проектов этого года – «Дорога Единства», М-30 «Стрый – Изварино», которая соединит восток и запад Украины современной трассой », – отметил Премьер-министр и добавил, что на объекте уже идут масштабные работы.

Также Денис Шмыгаль отметил, что Правительство уделяет значительное внимание улучшению и обновлению подвижного состава железнодорожного транспорта. Так, Кабинет Министров утвердил порядок использования средств из государственного бюджета на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

«Фактически за весь период независимости из госбюджета не выделялось средств на обновление пассажирских вагонов, поэтому этот проект будет беспрецедентным. Надеюсь, с каждым годом старых, советских вагонов будет становиться все меньше », – сказал Премьер-министр.