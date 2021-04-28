Хроники COVID-19 на Луганщине: 213 новых случаев и 13 смертей за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще 13 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 35, Рубежное – 20 Северодонецк – 51, Беловодский район – 7, Белокуракинский – 7, Кременской – 7, Марковский – 5, Меловской – 3, Новоайдарский – 3, Новопсковский – 13, Попаснянский – 7, Сватовский – 13 Станично-Луганский – 4, Старобельский – 35, Троицкий – 3.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 22 943 случаях.

Выздоровели – 18319 (247 за последние сутки); лечатся – 3924 (613 – стационарно, 3311 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 904 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 723.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,7 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 39-, 60, 64-летние мужчины и 61-летняя женщина из Лисичанска; 88-летний мужчина и 58 – 78-летние женщины из Северодонецка; 80-летний мужчина из Кременского района; 65-летний мужчина из Новоайдарского района; 52-, 73-летние женщины из Попаснянского района; 84-летняя женщина из Старобельского района; 55-летний мужчина из Троицкого района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 700 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 апреля (09:00) в Украине 2047838 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 43 391 летальный, 1616891 лицо выздоровела. Всего проведено 9335892 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9590 новых случаев; летальных – 441; осуществлено 99112 тестирований; выздоровела 20062 человека.