Когда в Украину придет настоящее тепло: синоптики дали прогноз до конца недели

Синоптики дали подробный прогноз погоды в Украине до конца недели – заморозки прекратятся в ближайшие сутки, а с четверга, 29 апреля, на территории страны воцарится настоящее весеннее тепло.

Много дождей и тепла: какой будет погода на Пасху и майские праздники

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в четверг, 29 апреля, в Украине ожидается солнечная и теплая погода с дневной температурой до 15-18 градусов тепла. Ночные заморозки возможны на востоке и севере, а дождь пройдет на Закарпатье.

Пятница, 30 апреля принесет повышение дневной температуры воздуха до 17-19 градусов тепла, но вместе с тем половину страны накроют дожди и грозы – они ожидаются на западе, а также в северо-западных областях и в Киеве. Ночью столбики термометров поднимутся до 8-10 градусов тепла.

В субботу, 1 мая, в Украине воцарится настоящее тепло – на всей территории страны будет солнечно, днем температура на уровне 15-19 градусов, на юге – до 22 тепла. Небольшие дожди возможны в западных областях ночью – + 6-11 градусов.

В воскресенье, 2 мая, когда православные восточного обряда будут отмечать Пасху, ожидается теплая погода с температурой 17-23 градуса тепла. На большинстве территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются дожди с грозами. Ночью градусники покажут 4-9 градусов с отметкой “плюс”.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют, что ожидать потепления можно будет во второй половине недели.