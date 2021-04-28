В Украине стартовали выплаты карантинной помощи бизнесу: что нужно знать

В Украине начали выплачивать карантинную помощь в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, которые вынуждены были приостановить работу во время локдауна.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в Украине уже подано более 300 тысяч успешных заявок на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. ФОПам и наемным работникам, пострадавшим в результате локдауна, уже выплачено 200 млн гривен компенсации.

“Хочу заверить, что правительство совместно с Верховной Радой начало работу над выделением дополнительных средств для финансирования 100% всех зарегистрированных и тех, кто зарегистрируется. Все выплаты будут осуществлены в полном объеме. Для нас важно помогать людям в сложное время”, – отметил Шмыгаль.

Кто получит помощь:

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Розничная торговля товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах;

Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

Поставка готовых блюд для мероприятий;

Обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организация конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организация других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно, перейдя по ссылке.