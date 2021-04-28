В Украине стартовали выплаты карантинной помощи бизнесу: что нужно знать

В Украине начали выплачивать карантинную помощь в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, которые вынуждены были приостановить работу во время локдауна.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, в Украине уже подано более 300 тысяч успешных заявок на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. ФОПам и наемным работникам, пострадавшим в результате локдауна, уже выплачено 200 млн гривен компенсации.
“Хочу заверить, что правительство совместно с Верховной Радой начало работу над выделением дополнительных средств для финансирования 100% всех зарегистрированных и тех, кто зарегистрируется. Все выплаты будут осуществлены в полном объеме. Для нас важно помогать людям в сложное время”, – отметил Шмыгаль.
Кто получит помощь:
- Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Розничная торговля товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах;
- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- Поставка готовых блюд для мероприятий;
- Обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организация конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Функционирование аттракционов и тематических парков;
- Организация других видов отдыха и развлечений;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно, перейдя по ссылке.