“Войны с Украиной можно избежать”: главный дипломат Путина выступил с циничным заявлением

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и боевики ЛДНР настроены избегать войны с Украиной на Донбассе,однако президент Украины Владимир Зеленский занимает иную позицию.

Об этом заявил министр иностранных дел России в интервью “РИА Новости”.

Так, глава МИД РФ прокомментировал вероятность вооруженного конфликта на Донбассе и заявил, что войны в Украине можно избежать.

“Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать”, – заявил глава МИД.

В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и президента Владимира Зеленского.

“Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него – это удержаться у власти и он готов платить любую цену, поэтому он даже готов потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющим ополченцев Донбасса террористами“, – добавил Лавров.

Как сообщал “источник”, 27 апреля на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия потребовала убрать из состава украинской делегации вынужденных переселенцев из оккупированных территорий.