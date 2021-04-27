Рада приняла важное решение по процедуре заочного ареста: все подробности

Верховная Рада во вторник, 27 апреля, приняла во втором чтении законопроект №2164, которым окончательно урегулировала процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах “дел Майдана”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы параламента.

Закон предусматривает внесение изменений в статьи Уголовного процессуального кодекса, определяющие:

основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого;

вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого;

основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Предусмотрено два основания для объявления розыска подозреваемого:

если местонахождение подозреваемого неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Разрешается рассмотрение ходатайства об аресте и его избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Также во вторник во время заседания профильный комитет Рады 27 апреля провел заседание, на котором утвердил три дополнительных поправки к проекту. В ходе пленарного заседания народные депутаты все их поддержали.

Первая из новых норм определяет, что специальное досудебное расследование проводится на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:

на временно оккупированной территории;

в России;

и/или объявлен в международный розыск.

Вторая правка предусматривает, что судья отказывает в ходатайстве о проведении специального предварительного расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.

Третья правка предусматривает что судебное разбирательство в отношении преступлений, указанных в статье 297 1 УПК, может осуществляться в отношении обвиняемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.

Как сообщал “источник”, 25 марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича.