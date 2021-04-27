Украина озвучила “красную линию” в переговорах по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с главарями так называемых ДНР и ЛНР – это красная линия, которую Украина не перейдет.

Такое заявление он сделал в эфире программы “HARDtalk” на телеканале BBC News World во вторник, 27 апреля.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о переговорах по Донбассу, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с руководителями так называемых ЛНР и ДНР, Кулеба назвал это “красной линией” для Украины.

“Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками”, – заявил Кулеба.

Глава МИД ответил на вопросы и о возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

“Будем надеяться”, – отметил Кулеба.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить “нормандский формат” и привлечь к переговорам по Донбассу США, Великобританию и Канаду. Киеву следует использовать как аргумент то, что РФ несет угрозу им всем, а не только Украине.