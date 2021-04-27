Зеленский посетит с важным визитом Польшу: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Польшу для встречи с президентом страны Анджеем Дудой.

Как сообщили в пресс-службе президента Польши, визит запланирован на 3 мая.

Отмечается, что Зеленский примет участие в праздновании 230-й годовщины принятия Конституции Польши.

Детали встречи обсудили глава управления международной политики президента Республики Польша Кшиштоф Щерский и советник президента Украины по иностранным делам Игорь Жовква.

Вместе с тем, Дуда также планирует посетить Украину с визитом в августе 2021 года.

Как сообщал “источник”, глава польского правительства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) из-за поведения России . Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничества Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе.