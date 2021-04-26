Боевики устроили подлую атаку на позиции украинских военных: у ВСУ есть потеря

В понедельник, 26 апреля, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных, в результате ранение получил один боец ВСУ.

Боевики на Донбассе обстреляли гражданские объекты из минометов: фото последствий

Об этом сообщает ОТГ “Север” в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие действий боевиков один военнослужащий Украины получил осколочное ранение. Ему оперативно предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

“На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, пророссийские оккупанты на Донбассе планируют ряд провокаций на Пасху, в том числе и теракт.