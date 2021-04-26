Как сэкономить на пасхальной корзине: детальные советы экспертов

Сэкономить на пасхальной корзине можно за счет уменьшения количества продуктов или их качества.

Об этом эксперты рассказали “источнику”.

В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше домашней колбасы, буженины, сыра – они самые дорогие. Но также стоимость зависит и от места покупки.

“На Бессарабском рынке в вип-отделах вам только одна паска обойдется в 500 грн. Вы также можете купить там дорогой импортный сыр или мясные изделия. Да, в пасхальной корзине должна быть колбаса и мясопродукты, но ведь не сказано, что колбаса должна быть такого-то качества и вида. Каждый будет покупать те продукты и такого качества, которые им позволит их финансовое положение”, – рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономисты рассчитали, что пасхальная корзина украинцам обойдется в 900 гривен. Но можно сэкономить, если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар. Тогда это может стоить всего 270 гривен.

Но также эксперты отмечают, что в этом году на цену корзины повлияют карантинные ограничения, ведь традиционно святить его в церковь украинцы не пойдут из-за коронавируса. Потому от многих продуктов можно отказаться.

“А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами”, – отметил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Как сообщал “источник”, в Украине готовятся праздновать Пасху, которая в этом году выпадает на воскресенье, 2 мая, покупая традиционные для праздника продукты. По сравнению с прошлым годом они значительно подорожали.