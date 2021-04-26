Persona non grata: Кремль объявил о высылке еще одного украинского дипломата

Россия объявила persona non grata сотрудника Посольства Украины в Российской Федерации.

Об этом сообщает МИД РФ.

В ведомстве заявили, что таким образом ответили на действия Украины, когда страна выслала их дипломата. Потому сотруднику Посольства Украины в РФ предложили покинуть Россию до конца дня 30 апреля. Соответствующую ноту направили Посольству Украины в Москве.

Также в МИД РФ пригрозили, что “в случае продолжения враждебных действий будут предприниматься взаимные меры”.

Как сообщал “источник”, после того, как “чешский” скандал начал активно набирать обороты, российских дипломатов высылают еще и из Литвы, Латвии и Эстонии. А в субботу, 24 апреля стало известно, что работники дипломатического представительства Российской Федерации отличились хамским поведением и вызвали ажиотаж в сети.