Зеленский сделал важное заявление о переговорах с Путиным и боевиками ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретится с главой России Владимиром Путиным, но не согласен с его требованием сначала провести переговоры с лидерами боевиков, а также призвал США, Великобританию и Канаду включится в переговоры нормандской группы по Донбассу.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

“Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно“, – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, не разочарован ли он реакцией Запада на то, что происходит на Донбассе, президент сказал, что его отец научил его быть благодарным за любую помощь.

“Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу. Но урок конфликта 2014 года заключался в том, что Украине нужно было стоять на собственных ногах. Послание в том, что мы должны научиться быть сильными“, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил “встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война”.