У Зеленского рассказали, готовы ли пригласить Путина на переговоры в Киев

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал предложение главы государства Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину о встрече на Донбассе и рассказал, готовы ли в Украине пригласить Путина в Киев.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Лига”.

По словам Ермака, предложение Зеленского к Путину о встрече на Донбассе возникло после переговоров на уровне советников президентов Украины и РФ.

“Во время видеоконференции политических советников г-н Козак предложил встретиться на линии соприкосновения и там провести заседание на уровне советников. На что я ему сразу парировал, что у меня с этим точно нет проблем и я часто там бываю. И, докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров. Ну а дальше могу только процитировать нашего президента, когда он обратился к Путину: “я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война”, – рассказал Ермак.

Он добавил, что предложение Зеленского свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров.

“Это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью. По нашей информации, в последнее время подавляющее количество убитых украинцев – это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации, имеют, в частности, российское происхождение”, – отметил Ермак.

Он также прокомментировал отказ Кремля от встречи на Донбассе и рассказал, возможна ли встреча президентов РФ и Украины в Киеве.

“Нет, я считаю это (встреча Путина и Зеленского – “источник”) некорректным”, – коротко ответил Ермак.

Как сообщал “источник”, в Кремле отреагировали на обнародованное президентом Владимиром Зеленским в видеообращении предложение к российскому президенту Владимиру Путину о встрече на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для этого должны быть предпосылки.