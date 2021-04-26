“Мы теряем людей каждый день”: Зеленский выступил с важным заявлением о переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как Россия начала отводить войска от границ Украины, призвал к пересмотру соглашения 2015 года, направленного на установление мира на Донбассе с усилением дипломатической роли США, Великобритании и Канады.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Зеленский призвал Запад поддержать изменения в соглашении “Минск-2” между Киевом и Москвой.

“Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день“, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал также к расширению нормандской группы, чтобы в переговорах могли участвовать США, Великобритания и Канада.

Зеленский также приветствовал перспективу встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина

“Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой“, – сказал президент.

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