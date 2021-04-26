На Украину в конце апреля обрушился снег: фото и видео из разных регионов

Как и прогнозировали синоптики, в понедельник, 26 апреля, Украину накрыла непогода – Карпаты, западные и Черкасскую области замело снегом.

“источник” собрал информацию об апрельском снегопаде в Украине.

Несмотря на последние дни второго месяца весны, зима не планирует покидать Украину. В понедельник, 26 апреля, на территорию страны ворвалась холодная масса арктического воздуха, в некоторых регионах Украины пошел снег.

Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. По состоянию на 08:00 зафиксировано осадки в виде снега, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5 ° С.

По сообщению синоптиков, в Карпатах сохраняется угроза схода лавин.

Веб-камеры, установленные в городе Умань Черкасской области, зафиксировали сильный снегопад в понедельник, 26 апреля, утром – там намело несколько сантиметров снега. Он сразу тает, потому что температура в городе плюсовая.

Засыпало снегом и другие регионы Черкащины. Появились фото из села Бересняги Каневского района Черкасской области.

Засыпало снегом и город Монастырище – там уже слепили снеговика.

Весенняя метель накрыла и Киевскую область – снегом засыпало поля в Кагарлыцком районе.

Также жители Черновицкой области публикуют в соцсетях фото и видео засыпанных снегом улиц и домов.

Такие погодные сюрпризы в ближайшие дня возможны на большей части Украине, а ночью синоптики прогнозируют заморозки до – 5 градусов. Днем температура воздуха в Украине будет колебаться от +7 до +10. Лишь на несколько градусов теплее будет на востоке и юге.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют, что ожидать потепления можно будет во второй половине недели.